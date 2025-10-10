La sorprendente reacción de Iván Martín, ex de Anna Ferrer, tras anunciar que se casa

Ayer por la mañana, Anna Ferrer Padilla (28 años), hija de la presentadora Paz Padilla, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa. La influencer y empresaria se dará el 'sí, quiero' con su novio, Mario Cristóbal, con el que lleva ... tres años de relación y conviven desde el año pasado. «Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!», escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece la pareja y ella, inmensamente feliz, mostrando su anillo de pedida. Una joya de oro blanco con una un diamante redondo en el centro. El aro también está engastado con pequeñas gemas que aportan más brillo a la pieza.

Coincidiendo con la noticia, su exnovio Iván Martín -con el que mantuvo una relación entre 2019 y 2022- asistió anoche en Madrid a la fiesta del 10º aniversario del restaurante Tatel. Allí, el joven se sinceró con la prensa: «Me llevo muy bien con ella. Siempre voy a decir lo mismo, pues que está muy bien, si la veo, pues un abrazo y un beso como siempre, claro. Habrá relaciones que acaban mal, pero yo nada, todo lo que me digan sobre ella me alegro mucho. Con Mario, feliz y contento, muy buen chaval. Están felices», dijo asegurando que pese a su ruptura ambos han continuado llevando una relación cordial.

Sobre su situación sentimental, el influencer ha confirmado que se encuentra «soltero y entero», en relación a los rumores sobre un romance con Victoria Federica surgidos en redes sociales hace tan solo unos días. «A Victoria la conozco hace como 10 años y es como mi prima, pero no, no, vamos, eh, le veo, le como la cara y un abrazo y ya está. Como familia. Ella me cuenta sus cosas y yo me alegro y ya está. No ha pasado nunca nada», ha sentenciado.