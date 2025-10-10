Suscribete a
ABC Premium
Directo
Las tropas israelíes comienzan su repliegue en la Franja de Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

La sorprendente reacción de Iván Martín, ex de Anna Ferrer, tras anunciar que se casa

La pareja mantuvo una relación entre 2019 y 2022

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con su novio, Mario Cristóbal

La sorprendente reacción de Iván Martín, ex de Anna Ferrer, tras anunciar que se casa
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ayer por la mañana, Anna Ferrer Padilla (28 años), hija de la presentadora Paz Padilla, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa. La influencer y empresaria se dará el 'sí, quiero' con su novio, Mario Cristóbal, con el que lleva ... tres años de relación y conviven desde el año pasado. «Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!», escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece la pareja y ella, inmensamente feliz, mostrando su anillo de pedida. Una joya de oro blanco con una un diamante redondo en el centro. El aro también está engastado con pequeñas gemas que aportan más brillo a la pieza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app