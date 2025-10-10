Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Mónica Naranjo resurge, tras cancelaciones, adversidades y polémicas, con su música y su pareja

Ha conocido al que parece ser el amor de su vida y ahora retoma su carrera con más fuerza que nunca

El giro empresarial de Mónica Naranjo: un millonario imperio inmobiliario

Mónica Naranjo resurge, tras cancelaciones, adversidades y polémicas, con su música y su pareja
GTRES
Noelia Zazo

Noelia Zazo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mónica Naranjo vuelve a subirse a los escenarios con la fuerza de siempre. Su nueva gira, 'Greatest Hits Tour', acaba de comenzar y ya está levantando pasiones en cada ciudad que pisa. Con fechas confirmadas en Sevilla, Murcia, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona, ... la artista repasa los grandes éxitos de sus más de treinta años de carrera. Sobre el escenario, la intérprete de 'Desátame' y 'Sobreviviré' muestra por qué sigue siendo una de las voces más potentes y respetadas del panorama musical español. La gira no solo celebra su trayectoria, sino que también simboliza un renacer personal y profesional tras los altibajos de los últimos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app