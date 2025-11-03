Quién es Sophie Khan, la nueva novia de Juan Urdangarin

¡Juan Urdangarin tiene nueva novia! El joven de 26 años ha encontrado el amor en Londres, tal y como demuestran las imágenes que ha publicado la revista '¡Hola!'. Se llama Sophie Khan, con quien sale desde hace algo menos de un año, ... y tienen una relación «muy consolidada», según ha comentado la mencionada publicación.

En las instantáneas se puede ver a la pareja durante uno de sus planes de otoño. Juan y Sophie estuvieron paseando por Chelsea, se tomaron un café en Pavilion Road y cenaron después en el restaurante indio Dishoom, en Battersea Power Station. La joven, unos años más joven que Juan, de tez oscura y largo pelo negro rizado, lucía una favorecedora gabardina de color azul marino, en plena tendencia, con unos vaqueros, un jersey marrón y un bolso de Prada.

Pero, ¿quién es Sophie Khan? Estudió en el internado canadiense de Brentwood College School, situado en la Isla de Vancouver, y en 2020 entró en la Universidad de St Andrews, en donde hizo la carrera y posteriormente un máster centrado en la gestión y desarrollo sostenible. Buena estudiante, se convirtió en una de las mejores de su clase.

En lo laboral, pronto empezó a trabajar como tanteadora deportiva y después como camarera, nada más cumplir los 18, y posteriormente como coordinadora de eventos en el mismo grupo de restaurantes.

Pero en los últimos años comenzó a especializarse con un trabajo como becaria de sostenibilidad en una consultora, para después ser contratada como ejecutiva. Desde noviembre del pasado año trabaja en E1 Series, donde ejerce como ejecutiva de equipos, una filial de la misma empresa en la que trabaja Juan Urdangarin.

👑🇪🇦 Me parece muy raro que unos paparazzi hayan fotografiado a Juan Urdangarin con su novia en Londres. Si fuera en España no me sorprendería, pero ¿en Londres? 🤷‍♀️https://t.co/A6YVZnrwLz — Cotilleos Realeza (@cotilleorealeza) November 3, 2025

Se trata de Extreme E, fundada por Alejandro Agag, una competición de automóviles todoterreno eléctricos que lleva a estos vehículos a carrera en los lugares extremadamente remotos del mundo. Juan se centra en la organización de carreras en zonas afectadas por el cambio climático, una causa que él mismo abraza con pasión. Este proyecto no solo le permite viajar por el mundo, sino también canalizar su preocupación por el medio ambiente. Mientras tanto, Sophie se centra en otro sector, en la competición de lanchas de motor con reglas similares a la Fórmula 1.

Sophie también es instructora de Pilates, que es una de sus grandes pasiones. Para ello estuvo durante el mes de julio del pasado año aprendiendo de la técnica en Indonesia, con 200 horas de formación formal para poder ofrecer clases de reformer y especializado en el suelo pélvico. Además es «excepcionalmente brillante y trabajadora», según la revista. En lo personal, aún es un misterio. Sin embargo, las fotos dejan entrever la especial relación que existe entre ambos, con confidencias, risas y mucha complicidad.

Sophie, en una de sus primeras experiencias en la E1 LINKEDIN

Desmiente los rumores de su vida sentimental

Se desconoce si la familia Urdangarin Borbón conoce ya a Sophie, puesto que Victoria Federica no parece tenerla entre sus 'seguidos' de Instagram. Será cuestión de tiempo saber cómo avanza esta relación.

El pasado año la vida sentimental de Juan fue protagonista de los titulares. Ciertas informaciones hablaban de que el joven se había mudado a Madrid tras una ruptura, pero fuentes cercanas a la familia desmintieron que hubiera tenido pareja y aseguraban que disfrutaba de su vida en solitario en Londres, lejos de los flashes y titulares de prensa. Era cuestión de tiempo antes de que Sophie entrara de nuevo en su vida.