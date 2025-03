Shakira gana a la batalla contra Piqué: los famosos se posicionan

En tan solo 48 horas, la canción de Shakira (45 años) con Bizarrap (24) se convirtió en número 1 del mundo. Un tema llena de reproches contra su ex, Gerard Piqué (35), después de doce años de relación y dos hijos en común. «Una loba como yo no está pa' tipos como tú», «A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú», «Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también» o «Que te vaya bien con mi supuesto reemplazo», son algunas de las perlitas que la colombiana le dedica al futbolista y su nueva pareja, Clara Chía (23).

Y desde que la canción vio la luz, las redes han ardido con una oleada de comentarios, la mayoría de ellos a favor de la colombiana. Algunos de los famosos también han querido unirse y reaccionar al nuevo tema que promete ser todo un éxito.

A favor de Shakira

Chenoa (47) aplaudió el nuevo single de la colombiana haciendo referencia a una de sus canciones 'Cuando tú vas' y un tema antiguo de ella, 'Loba', de 2009.

Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...

Una de las reacciones más aplaudidas ha sido la de Aitana (23). La joven cantante no pudo evitar su emoción al escuchar el nuevo tema de su ídolo escribiendo su nombre junto a un corazón a través de su perfil de Twitter.

en tiktok me salen vídeos de «analizamos las indirectas»… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

El streamer y youtuber Raúl Álvarez Genes (34), más conocido como AuronPlay o simplemente Auron, se tomó con humor los dardos de la de Barranquilla al que fuera su gran amor durante 12 años.

Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme. — Auron (@auronplay) January 12, 2023

El cantautor colombiano Fonseca (43) la llamó «gigante».

El gran amigo de la artista, Alejandro Sanz (54), también utilizó su perfil de Twitter para aplaudir la canción de su compañera de profesión.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

También la actriz Sara Sálamo (30) no pudo resistirse a posicionarse a favor de Shakira. «No me puedo aguantar. Muy fan», comenzó diciendo. «Tampoco ha debido ser agradable lo que los hijos debían escuchar de sus compañeros de cómo dejaba de mal su padre a su madre con sus actos y faltas de respeto. Prefiero que mi madre se defienda a que tenga que ser la niña buena protocolaria», añadió. «De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor. Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente. Y por supuesto, también se enjuicia el papel como MADRE. Ella «tiene obligación» de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema… Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos. Y ya por último… Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia», sentenció.

Una de las últimas en pronunciarse ha sido Ana Obregón (67): «No somos el Tribunal Constitucional para juzgar a nadie, pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos», comenzó diciendo en un texto escrito en su perfil de Instagram. «¿Y el padre? ¿Pensó en sus hijos al exhibirse públicamente besando a su novia cuando aún no estaban separados?», señaló al catalán. «¿Y la novia? ¿No podía respetar a los hijos esperando un poquito?», acusó a Chía.

Laura Escanes (26 años) escribió en mayúsculas una frase de la canción: «LAS MUJERS YA NO LLORAN», seguida de emoticonos de estrellas.

También Fabiola Martínez (50) confesó que se ha sentido identificada de alguna forma con la canción de Shakira. «Ya está bien de que por romperse una relación las mujeres nos tengamos que victimizar y no podamos decir 'estoy mejor'», dijo en 'Y ahora Sonsoles'.

La crítica más directa hacia el exfutbolista fue de la mano de Inés Hernand (30), quien escribió que «Piqué, un narcisista de libro turboprevisible, ni se ha escuchado la letra porque sencillamente está encantado con los niveles de atención que está recibiendo».

A favor de Piqué

El streamer Ibai Llanos (27), gran amigo de Piqué, tras ver la luz el tema de la colombiana, comentó con sarcasmo y cierta ironía la nueva canción de la ex del futbolista.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Carlos Ruiz Gutiérrez (43), más conocido como Pescadito Ruiz, exjugador y máximo goleador de la selección de Guatemala generó un debate en su cuenta de la red social por su comentario sobre la canción. «¿Y los niños? Bien gracias. Tragando todo el cólera de la mamá. Increíble, ya es hora que las cortes de familia no inclinen tanto la balanza al lado de la mujer usando a los hijos de escudo para hacer daño. No todas pero LA GRAN MAYORÍA LO HACE».

«Uf, yo pienso en sus hijos y todos en el colegio cantándoles la cancioncita. No sé», respondió Manuel Ríos al tweet de Sara Sálamo a favor de Shakira.

Pero sin duda, el mayor apoyo del catalán están siendo el grupo de streamers de la Kings League, entre los que se encuentran Ibai, con los que trabaja desde hace años.

Marc Crosas, un exjugador del Barcelona y actual comentarista deportivo utilizó su perfil en redes sociales para dar su opinión sobre la canción de Shakira contra Piqué: «Hablar mal de tu ex, habla peor de ti que de tu ex. Recuerda que tú lo/la elegiste, nadie te lo/la impuso. Y más si tienen hijos en común…».

La misma tarde del estreno de la canción, fue debate en el plató de 'Sálvame'. «Shakira, para mí es una cantante que lo que ha hecho es sentir, sentir lo que le ha pasado en su vida. Yo no he visto que Shakira haya hablado de Piqué: habla de la experiencia que ha tenido», dijo Belén Esteban. «Él lo que está haciendo con el dolor de ella siente es chotearse y humillarla aún más. Él es el primero que lo que hace es reírse. Lo que tiene que hacer es callarse. Lo que no puede hacer es reírse del dolor que tiene su expareja», añadió Laura Fa.

«No sé si Shakira se esperaba la respuesta de Piqué. Creo que se lo ha tomado con sentido del humor, pero ha vuelto a dejar a Shakira como la ha dejado», comentó Gema López. «Creo que Piqué lo ha hecho de cara a decir 'si te crees que me has hecho daño, si te crees que me has humillado y has humillado a mi pareja, aquí tienes'», sentenció Kiko Matamoros.

Otros famosos optaron por tomarse el tema con ironía y tiraron de chistes a través de las redes sociales. Fue así el caso de la actriz Itziar Castro (45 años), que escribió: «Lo siento Shakira, ¡pero te has pasado! Dignidad para los Twingo y Casio. ¡Yo tuve uno con calculadora que le da mi vueltas a los Rolex! Lo siento pero estoy dolida«, aseguró, mientras Roberto Leal (43) le siguió la broma diciendo «a estas cosas, mejor ni Casio».

Por su parte, Jordi Évole (48) lanzó una curiosa petición: «Por favor, ¿podría declarar el gobierno hoy como día festivo para poder seguir hablando de lo de Shakira tranquilamente, sin que el trabajo nos interrumpa?».