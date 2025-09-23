Seis ONG británicas expulsan de su patronato a Sarah Ferguson después de salir a la luz su amistad con Jeffrey Epstein

Hasta un total de seis ONG británicas han expulsado de su patronato a la duquesa de York, Sarah Ferguson, después de que saliese a la luz un correo eléctrico en la que la exmujer del Príncipe Andrés se refería al magnate Jeffrey Epstein como «amigo».

En la lista están Julia's House, que ayuda a familias con niños enfermos; The Teenage Cancer Trust, que apoya a menores enfermos de cáncer; la British Heart Foundation, que apoya la investigación cardiovascular; The Natasha Allergy Research Foundation, sobre alergias infantiles; la Children's Literacy Charity, que fomenta que menores desfavorecidos aprendan a leer, y la organización Prevent Breast Cancer, centrada en la prevención del cáncer de mama.

El mensaje se remonta al año 2011, después de que la duquesa supuestamente hubiese roto relaciones con el empresario, acusado de tráfico de menores. En privado, se disculpaba por dejarle de lado en público: «Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia». La duquesa de York le explicaba a Epstein que le habían ordenado que ofreciera una entrevista sobre él semanas antes para proteger «mi carrera como autora de libros infantiles y filántropa». Fue en una entrevista en la que Ferguson prometió que «nunca había tenido nada que ver con Epstein».

El Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, en el reciente funeral por la duquesa de Kent reuters

«Sé que te sientes terriblemente defraudado conmigo por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia», habría dicho la exesposa del Príncipe Andrés a Jeffrey Epstein, según han afirmado los periódicos británicos. «Como sabes, no dije, desde luego que no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti, pero entiendo que se divulgó que lo dije», continuaba la duquesa de York en el email.

Excusas

Según un portavoz de Ferguson, el correo de 2011 que ha salido a la luz lo envió la duquesa de York porque se lo «aconsejaron» para «intentar aplacar a Epstein y sus amenazas» tras la entrevista. Alegan que, con este correo, sólo pretendía evitar una potencial denuncia por difamación, la polémica ha llevado a Julia's House a romper lazos. La organización entiende que «sería inapropiado» que la duquesa siguiese como patrona, según un portavoz citado por la BBC y que agradece el apoyo durante estos años.

También el Príncipe Andrés ha sufrido las consecuencias por su relación con el magnate. La difunta Isabel II le apartó de la Casa Real británica a raíz de las revelaciones que salieron a la luz en relación a Epstein e incluso accedió a pagar a una de las víctimas de la trama a cambio de zanjar un proceso judicial. Entonces, el hijo de la monarca perdió sus honores militares y dejó de utilizar el título de Alteza Real.