El salseo de TikTok para dummies: La viral pelea entre Sofía Surfers y Fabiana Sevillano

La vida evoluciona, y el paso del tiempo es irrefrenable, y eso se nota en todos los sectores, incluido el de la prensa del corazón. Esta semana ha sido una gran prueba de ello. Nuestros oídos ya están hechos a conocer la historia de los Pantoja, las Campos, los Rivera o los Jurado, pero las nuevas generaciones se van abriendo paso; Alejandra Rubio, Gloria Camila o Isa Pantoja son los nuevos personajes de la televisión, lo que no nos parece extraño porque son famosas desde antes de nacer, aunque no hayan irrumpido en escena hasta hace pocos años. Pero no solo quienes vienen de una familia con reconocimiento logran acaparar los focos y junto a esta nueva generación vienen pisando fuerte muchos otros jóvenes que se abren camino a través de las redes sociales y que ya están llegando a los medios tradicionales.

Ya lo hicieron hace años María Pombo o Dulceida, que fueron las primeras de muchos que llegan después. Instagram se convirtió en una cuna de nuevas tramas por resolver a la que solo unos pocos tenían acceso, pero esta semana ha quedado claro que TikTok está ganando posiciones. Ya no es solo esa aplicación de baile que comenzó a crecer en pandemia, ahora es un medio más y está muy vivo, tanto que algo que ha pasado entre dos personas se ha convertido en un tema que ha traspasado fronteras y que ha mantenido a miles de millones de seguidores en vilo durante toda una semana. Contamos quién es quién en el 'salseo' de TikTok que lo ha revolucionado todo la última semana:

Hay cinco personajes principales y el nexo de unión entre ellos es Lola Lolita, de todos ellos es la influencer más reconocida. Empezó en 2020 con bailes en Musical.ly y ahora se puede considerar que está en el podio de los influencers en TikTok con 13,7 millones de seguidores. A su lado creció su hermana, integrante fundamental de esta trama; Sofía Surfers con 5,2 millones. Hasta diciembre de 2024 Sofía y Álvaro Suárez mantenían una relación, él también crea contenido en esta red y tiene 822,6 mil seguidores. Por lo que hemos podido saber después, aquella ruptura tuvo varias idas y venidas, pero desde hace meses Sofía tiene ya una relación con Dani Castilla, un atleta que, aunque sube algunos videos, no tiene las redes como principal ocupación.

El punto de inflexión para que creciera esta polémica fue Fabiana Sevillano, otra influencer con 1,5 millones de seguidores que hasta marzo tenía pareja; Pablo Vera, también TikToker con 823,5 mil seguidores. Hasta aquí todos los integrantes de la trama, en la que sucedió lo siguiente; Sofía Surfers se enfadó porque Fabiana, a la que ella consideraba su amiga, se había enrollado con Álvaro Suárez, lo cual también molestó mucho a Pablo Vera, puesto que se enteró de lo ocurrido por TikTok. Eso provocó un cúmulo de indirectas entre todos ellos, de seguirse y dejar de seguirse unos a otros que comenzó a enganchar a la gente que durante más de un día no hizo más que actualizar sus perfiles en busca de nuevas noticias. Javi de Hoyos, periodista y autodenominado 'comentarista de salseos en TikTok' hizo sus averiguaciones y rápidamente todo el mundo supo que las suposiciones eran ciertas.

El momento cumbre llegó cuando Fabiana publicó un video de ocho minutos dejando claro que solo se sentía mal por su amiga Lola Lolita, que Sofía no era su amiga, que había estado feo que Pablo se enterase por redes sociales y que sí, que había estado con Álvaro Suárez porque le gustaba. Punto. Y el audio de ese video, varios fragmentos del mismo se han vuelto tan virales que hasta la propia Aitana ha utilizado uno de ellos para poner en evidencia a quién solo le escribe para pedirle entradas de sus conciertos.

@fabiana.sevillano Que conste que yo no quería llegar a este punto pero tampoco me voy a quedar callada cuando me están acribillando, espero que nos entendáis a las dos y no quiero generar hate hacia nadie la movie es potente, espero que os la disfrutéis y quede en anécdota ♬ sonido original - Fabiana

Y la cosa no ha quedado ahí, es la primera vez que algo que ocurre en el entorno de TikTok cuando ninguno de los personajes vienen de familias reconocidas traspasa las redes y se convierte en noticia en medios sobre todo digitales, nacionales, y algunos internacionales. Y pese a que ha habido muchas críticas al respecto de que esta historia ocupe titulares, ha habido muchas otras personas defendiendo que lo ocurrido no deja de ser una historia real, que podría pasarle a cualquiera y que esa capacidad de identificarse es lo que hace que los usuarios no puedan dejar de mirar. Y no es que haya nacido una estrella, es que hay toda una generación, y parece evidente que tenemos contenido para rato.