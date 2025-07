El momento vital que disfrutaba Gloria Camila ante los enfrentamientos familiares

No habían pasado ni dos meses desde que Gloria Camila decidió volver a la televisión cuando ya tuvo lugar una noticia, en este caso muy triste e inesperada, que sacudía a su familia. La pérdida de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, ha sido algo muy duro para toda la familia, tanto la de ella como la de José Fernando, es decir, los Ortega Cano. Y no solo por el hecho en sí, que también, si no por todo lo que ha venido después, una guerra mediática en la que, pese a que Gloria Camila ha tratado de mantenerse al margen, le ha sido imposible, puesto que es colaboradora de TardeAR, el primer programa al que acudió la hermana de Michu a hablar mal de la familia política de su hermana.

Y eso es, precisamente, lo que ella quería evitar; entrar en el terreno personal, un terreno que la llevó hace dos años a alejarse de la televisión y a necesitar ayuda psicológica. En aquel momento, el tema que más daño le hacía era el de su expareja, Kiko Jiménez, o todo lo referente a su hermana Rocío Carrasco. De hecho, con este último se ha enfrentado de nuevo, pues el pasado fin de semana él argumentaba en el plató de Fiesta que le parecía «penoso» que tanto Gloria como la familia de Michu discutieran en televisión tras su fallecimiento, y que lo estaban haciendo todas por igual porque «dos no discuten si uno no quiere», y ella desde su programa terminaba por responder que le parecía «deleznable» que él siempre se subiera al carro para criticarla y que era «el menor de sus problemas».

Y es que, al margen de Kiko e incluso de todo lo que está ocurriendo alrededor de la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando, a Gloria le va bien. En este tiempo alejada de la televisión ha roto con su última pareja, un profesor de inglés llamado David García, ha conocido a alguien nuevo, y ha creado e impulsado su propia tienda de ropa. Su nueva relación es con un cantante gaditano llamado Álvaro García, y por ahora ella dice que no son pareja, que no utilizan el término 'novios' aunque se siente querida y tranquila: «Estamos conociéndonos… dándome tiempos… para oficializar cosas tengo que estar muy segura y tener algo muy consolidado» explicó en su programa, y eso es casi todo lo que ha dicho al respecto, aunque en mayo acudieron juntos al estreno de 'Lilo y Stich' en Madrid, lo que inevitablemente da entender que las cosas van bien entre ellos.

Otros proyectos

También está muy volcada en Bakkus, una tienda de ropa que inauguró en febrero de 2024 y con la que está muy ilusionada a pesar de que han tenido bastantes problemas. La colección de primavera/verano se ha hecho de rogar después de que un taller no les entregara las prendas tal como las habían pedido, una denuncia que ella misma hizo a través de sus redes, pero, aunque tarde, lograron solventarlo con la ayuda de otro y ya está a la venta. De hecho, en este momento tienen bastantes descuentos, pues una de las críticas que más han recibido desde que la tienda está disponible son los altos precios de las prendas, pues en principio había conjuntos que rondaban los cuatrocientos euros. Sea como sea, lo cierto es que un año y dos colecciones después siguen adelante, en la sociedad creada para la administración legal de la web todavía no se han presentado cuentas por lo que no se sabe si es o no rentable el modelo de negocio que han utilizado.

Lo que si hemos podido ver es que de la misma forma que Gloria se vuelca totalmente en su familia cuando lo necesitan, ellos también han querido mostrarle su apoyo con su firma, tanto el día de la inauguración como en el último año en que no solo ella misma y sus amigas y socias han hecho de modelos, sino también su padre y su hermano, que han lucido sus sudaderas y se han fotografiado para exponerlas en las redes y la web, todo un detalle. Que por otra parte no es sorprendente porque lo que es innegable es que ellos dos son lo más importante de la vida de Gloria Camila, y de quienes siempre está pendiente, incluso ahora, cuando se ha visto entre la espada y la pared por su sobrina, la hija de su hermano, a la que él, que aún está en un centro recuperándose, no puede cuidar por el momento. Este último revés ha trastocado un poco el buen momento por el que pasaba la joven tras su regreso a la televisión y su nueva ilusión gaditana.