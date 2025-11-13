Suscribete a
Rosalía se redefine como diva: compositora, empresaria, icono de moda, actriz y bloguera

La cantante española ha atraído la atención de todo el mundo con la ruidosa publicación de 'Lux'

Su impacto es el resultado de un proyecto ambicioso que va más allá de lo estrictamente musical

Rosalía cierra la puerta al amor: «No tengo tiempo para novios, estoy en una etapa de celibato»

Rosalía, en una imagen reciente.
A.B. Buendía

Cuando dijo Rosalía que no tenía tiempo para novios, nadie dudó de su veracidad. Porque todo el mundo sabe que ella es en estos momentos una de las personas más ocupadas del mundo. Acaba de sacar su esperado disco 'Lux' y ocupa decenas ... de portadas en todo el mundo. Y no solo estrictamente musicales, sino también del mundo de la moda, el corazón y hasta financieras. Es la prueba de cómo esta artista ha redefinido su rol de diva para expandir hasta el infinito su ambicioso proyecto artístico y vital.

