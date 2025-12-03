Miley Cyrus ya luce anillo de compromiso y la joya vale 385.000 euros

Conocido el compromiso de Miley Cyrus y Maxx Morando tras cuatro años de relación, ahora ya se conoce también cómo es el anillo de pedida, pues ella misma lo ha lucido en una alfombra roja. Se trata de una joya de Jacquie Aiche ... de talla cojín engastada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates. Su valor: 385.000 euros.

Fue este mismo lunes por la noche cuando la cantante, de 33 años, exhibió a ojos de todo el planeta su recluciente anillo de pedida. Ocurrió en el estreno mundial de 'Avatar: Fuego y Ceniza' en Los Ángeles, al que asistió junto a su futuro marido, Maxx Morando. Un día después, una fuente confirmó a 'People' que los enamorados se habían comprometido.

El grueso anillo de oro de Miley Cyrus complementaba a la perfección su vestido negro sin tirantes de Gucci. La joya se pudo ver mientras ella posaba estratégica y cariñosamente su mano sobre el pecho de Morando, de 27 años, mientras se tejaban fotografiar en la alfombra roja.

Un anillo a medida

Francesca Simons, de Francesca Simons Consulting, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, confirmó a 'People' que la casa hizo el anillo «a medida» y presenta una piedra de talla cojín engastada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

La vicepresidenta de comercialización de Blue Nile, Daniela Tarantino, explicó en un comunicado que «este anillo de compromiso es un anillo de oro macizo con engaste de este a oeste, una tendencia moderna y elegante que estamos viendo en la industria nupcial». Y añadió. «Creemos que el anillo es un diamante de talla cojín modificado de aproximadamente 4-5 quilates con un precio de entre 300.000 y 450.000 dólares». Por su parte, Reyne Hirsch, embajadora de la marca Worthy y extasadora de Antiques Roadshow, comentó a la citada revista que «el anillo es impresionante, con un aspecto muy moderno y minimalista».

«El anillo es un diamante de talla cojín modificado de aproximadamente 4-5 quilates con un precio de entre 300.000 y 450.000 dólares» Daniela Tarantino Blue Nile

Lo curioso es que Miley Cyrus fue vista por primera vez con el anillo a mediados de noviembre, pero pocos se percataron de que aquella joya era la pista de su compromiso con el batería. Ambos fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron fotografiados juntos entre bastidores durante un especial navideño de la cantante para NBC en Miami.

Meses después, en abril de 2022, el romance se confirmó en todos sus extremos al ser vistos besándose apasionadamente en West Hollywood. La cantante compartió una historia de cómo ella y Morando se conocieron en una entrevista de portada para la edición británica de la revista 'Vogue' en junio de 2023. «Nos hicieron una cita a ciegas«, dijo entonces Miley Cyrus. «Bueno, fue a ciegas para mí, y no para él», aclaró antes de añadir: «Pensé que lo peor que podría pasar es que me fuera».

Dos formas de ver la vida

En noviembre del año pasado, Miley Cyrus habló sobre la diferencia de edad de seis años con su ya prometido en una entrevista con ‹Harper's Bazaar', donde señaló que la diferencia de edad funciona porque simplemente no se toman la vida «demasiado en serio», aunque señaló que Morando «ve la vida de forma muy diferente a mí».

«Él creció con una laptop. Yo tenía un ordenador de escritorio que compartía con mis hermanos. La verdad es que crio a nuestro perro gracias a Reddit. Le pregunté: '¿Estás seguro de que se supone que debemos hacer esto?'. Y él respondió: 'En Reddit dice bla, bla, bla'», dijo.

Una fuente le comentó a ‹People' en marzo de 2024 que ambos habían dado un gran paso en su relación y ya estaban viviendo juntos. «Ella está muy feliz con él. Miley ha cambiado mucho en los últimos años. Parece más tranquila y armoniosa. Todos adoran a Maxx. Es un gran tipo. Es reservado y no le gusta estar en la prensa. Le ha venido bien», resumió.