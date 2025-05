Rosalía y Damiano David, de Måneskin, ¿algo más que música? Una loca teoría viral asegura que fueron pareja

Damiano David (26 años) es el vocalista de Måneskin, el grupo de rock que ganó Eurovisión en 2021, pero este mes de mayo ha sacado su primer álbum en solitario. Un disco en el que habla de su relación con Dove Cameron (29), con quien sale desde finales de 2023, pero en el que también tiene una canción en la que hace referencia a un «ex amor secreto». Así se lo ha contado recientemente a 'El Mundo', donde dice: «Pasó hace como un año y medio y me rompió un mecanismo dentro de mí. Me sentí perdido, sin poder, no sabía quién era. Es como si esta persona me hubiera quitado mi identidad. Me sentí muy solo, necesitaba reconectar conmigo mismo».

Pero, ¿quién es ese ex amor secreto que le rompió el corazón? Los fans tienen una posible candidata y, tal y como han compartido en redes sociales en un hilo que se ha hecho viral, todas las pistas apuntan a que ese romance fugaz existió. Ella no es otra que Rosalía. Si ocurrió fue una relación breve, sin duda, puesto que en junio de 2023 Damiano rompió con Giorgia Soleri, con quien salía desde 2017. Casualmente, en julio la cantante catalana (32) rompía con Rauw Alejandro.

Damiano, que habla español desde el colegio, seguía a Rosalía ya en 2021 cuando saltó a la fama internacional con Eurovisión. De hecho, en algunas de sus publicaciones de antes del Festival de la Canción ya utiliza algunas de sus canciones. Pero la cantante española comenzó a seguirle también y las muestras de admiración por parte del italiano eran constantes. Compartía sus vídeos en 'stories' de Instagram, se le veía cantando algunas de sus frases, le daba a 'me gusta' y muchos otros detalles que demostraban que, al menos por parte del intérprete había interés.

En junio de 2023, los dos coincidieron en el último día del Primavera Sound de Madrid. Además, Rosalía se hizo una foto con el grupo y, para el hilo, la imagen desvela el interés entre ambos. «El lenguaje corporal en esta foto habla por sí solo», asegura la publicación. Damiano había hecho pública su ruptura solo unos días antes, pero la cantante catalana todavía seguiría (al menos oficialmente) con Rauw Alejandro durante un mes más.

Fue Rosalía el amor secreto de Damiano David de Maneskin?



¿Por que Damiano dejo de seguirla en las redes y nunca mas la nombro?



ABRO HILO pic.twitter.com/xtQRkMRJX2 — rosalia summer (@Brokenheartss8) May 13, 2025

Cuando se supo de la ruptura de Rosalía comenzaron los memes. Los fans conocían muy bien el interés del artista italiano por Rosalía, pero nunca hubo confirmación o pistas de que lo suyo hubiera ido a más. Sin embargo, en cuestión de meses esta relación pública y digital entre los dos cantantes desaparecía por completo. Ni 'me gusta' ni 'stories' ni comentarios, hasta el punto de que Damiano dejó de seguir a la catalana entre septiembre y enero de 2024. En su entrevista con 'El Mundo' también deja caer que su relación con esta «ex secreta» y con Dove fueron muy seguidas, lo cual tendría sentido porque las primeras citas que fueron conocimiento del público fueron en noviembre de 2023.

Si hubo un romance entre ellos está claro que no acabó bien, pero solo por parte del italiano. Ella aún le sigue en Instagram. E incluso, a pesar de haber demostrado durante años pasión por la música de Rosalía, en algunas de sus últimas entrevistas Damiano no la menciona cuando le preguntan por su artista favorito español. Prefiere mencionar a C. Tangana (a quien llama Carlos, por error), que casualmente también es expareja de la intérprete de 'Bizcochito'.

Más temas:

Música

Famosos

Rosalía