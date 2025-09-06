Rocío Flores ataca sin piedad a Rocío Carrasco: «Mi madre me ha destrozado la vida»

Regresó '¡De Viernes!' y hubo lío. Lo de siempre, por si alguien lo había echado de menos. Para el inicio de su nueva temporada, el programa de Telecinco rescató la figura de Rocío Flores, quien se despachó con gusto contra su madre, Rocío Carrasco. «Me ha destrozado la vida», afirmó entre otras muchas lindezas. Sus palabras sorprendieron mucho a Terelu Campos, gran amiga de la hija de Rocío Jurado.

Rocío Flores ha decidido regresar al foco mediático para abrir otra guerra dentro de una familia en la que el ruido y el barullo están a la orden del día. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha encontrado con Santi Acosta para recordar algunos de los episodios más dolorosos de su infancia. Y lo de ahora, claro. Por supuesto, ha habido lágrimas.

Porque la chica se ha roto por completo al hablar de su madre y contar la nula relación que desde hace años mantiene con ella. «Probablemente guarde buenos recuerdos, pero mi cerebro los tiene bloqueados. No soy capaz de recordar. No tengo... es supertriste, pero es la verdad», ha confesado ante la atenta mirada del entrevistador.

«No tengo recuerdos bonitos de mi madre»

El relato ha dejado helado al plató, por descontado. «Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...). Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre», ha insistido.

Rocío Flores ha asegurado que lo ha intentado todo, pero que ya no puede más. «He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida… pero sigue siendo mi madre», ha insistido.

Naturalmente, Santi Acosta ha incidido en las sensaciones aque le evoca su madre y su recuerdo, sentimientos que Rocío Flores considera «bloqueados». Echa en cara a Rocío carrasco que no apareciera cuando ella estaba participando en 'Supervivientes' y surgió la pandemia. Dice que, en cambio, Antonio David Flores sí le apoya siempre en todas sus decisiones, incluso en la de retomar la relación. «Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre», ha contado.

Antonio David Flores y Terelu Campos

Y otro testimonio más: temió por la vida de su padre: «Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo (...) Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro».

Estas palabras provocaron que inmediatamente todas las miradas fueran a buscar a Terelu Campos, colaboradora del programa e íntima amiga de Rocío Carrasco. Y ha habido reacción: «Me sorprende que en su boca diga que no le gustaría tener a su padre como enemigo. No sé qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos lo dijera«. En resumen: que habrá próximas entregas, por si existía algún atisbo de duda. '¡De Viernes!', en todo su esplendor.