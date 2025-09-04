La vida personal de Gloria Camila: sus orígenes, su novio y su última tragedia familiar

La vida personal de Gloria Camila: sus orígenes, su novio y su última tragedia familiar La hija del torero José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado es una de las concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'

Gloria Camila es uno de los rostros más populares de la televisión. Conocida por su entorno familiar, pues es hija del torero José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado, ha logrado mantenerse firme en esta industria construyendo su propia identidad.

La joven, de 29 años, ha participado en varios programas y realities. Ahora regresa a nuestras pantallas para embarcarse en una nueva aventura: es una de las concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Este reto no es nuevo para ella. En 2017 ya estuvo en Honduras, donde convivió e intentó sobrevivir al lado de famosos como Alba Carillo, Leticia Sabater o Kiko Jiménez, su expareja.

Desde aquel momento, la vida de Gloria Camila, aunque es bien conocida, ha dado muchas vueltas. Durante estos años ha pasado por varias rupturas, se ha vuelto a enamorar y ha hecho frente a una tragedia familiar. Repasamos su lado más personal.

Los orígenes de Gloria Camila

José Ortega Cano y Rocío Jurado viajaron en diciembre de 1999 a Colombia con la intención de adoptar a un niño, José Fernando. El matrimonio descubrió allí que el pequeño tenía una hermana, Gloria Camila, que por aquel entonces tenía tres años. Finalmente, el torero y la cantante decidieron traerse a ambos a España.

Los dos niños fueron presentados públicamente por la pareja en su casa de La Moraleja, en Madrid. Esto supuso un antes y un después en la vida de toda la familia.

Gloria Camila ha crecido en un entorno mediático complicado y su infancia ha estado marcada por dos hechos trascendentales: el fallecimiento de su madre en 2006 a causa de un cáncer de páncreas y el accidente de tráfico que tuvo su padre por el que estuvo ingresado en estado crítico y fue condenado a dos años y medio de cárcel.

Su última tragedia familiar

Como hemos visto, la vida de Gloria Camila no ha sido fácil y este verano de 2025 ha pasado por uno de los momentos más complicados.

El 7 de julio murió Michu, expareja de José Fernando y madre de Rocío, la hija que tienen en común. «Ha sido bastante chocante para todos. Yo, dos días antes, había estado con ella en un concierto. La misma tarde habíamos hablado. Todo iba genial y de repente...», relató Gloria Camila en 'Fiesta'.

Una de las principales prioridades de la colaboradora es que su sobrina esté lo mejor posible. «Me da pena y no quiero que pase por lo mismo que yo. Solo nos importante el bienestar de ella, que esté bien», se sinceró.

Su novio acutal

Gloria Camila ha tenido varias relaciones conocidas. Su noviazgo más mediático fue con Kiko Jiménez (2015–2019). Tras cuatro años, la pareja terminó de forma conflictiva y la televisiva le denunció por maltrato psicológico. Al poco tiempo, volvió a enamorarse y tuvo una discreta historia de amor con David García, un profesor de inglés.

En la actualidad, el corazón de Gloria Camila está ocupado por el cantante gaditano Álvaro García. Tras varias semanas de rumores y especulaciones sobre si estaban juntos o no, el propio artista compartió una fotografía junto a la concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' y el siguiente texto: «Ahora y siempre». Además, se acercó hasta el aeropuerto para despedirse de ella.

Sus estudios y su trabajo más allá de la televisión

Más allá de su trayectoria profesional en el mundo de la televisión, Gloria Camila se ha querido formar en dos ámbitos que le apasionan. La joven ha estudiado Diseño de moda y Marketing digital. Asimismo, lanzó BAKKUS, su propia marca de ropa.