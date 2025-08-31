Terelu Campos se despide en su cumpleaños de una de sus grandes pasiones

Terelu Campos cumple 60 años y lo hace con mucha más discreción que otros años en los que celebraba enormes fiestas en la casa de su madre. Este domingo será el último en el que presente 'Fiesta', el programa de Telecinco en el que ha sustituido a Emma García con motivo de sus vacaciones de verano.

Una manera de celebrar por todo lo alto su despedida de la pequeña pantalla como presentadora, aunque también llega con nota agridulce. La sección 'Aires de fiesta' que capitaneaba dentro del programa también verá el final de su andadura puesto que no parece haber funcionado con la audiencia y Telecinco ha hecho cambios en la escaleta del programa para intentar conquistar al público.

Pero el final de su paso por 'Fiesta' no quiere decir que Terelu Campos vaya a desaparecer de la televisión. La presentadora continuará con sus habituales colaboraciones en '¡De viernes!' y en otros programas de Telecinco.

Felicitación de Alejandra

En las redes sociales, su hija Alejandra Rubio ha querido mandarle un mensaje de felicitación de lo más tierno. «Feliz cumpleaños, Ama. te adoro», ha escrito en una publicación que ha compartido en sus 'stories', en donde aparece junto a Terelu, que le da un beso en la mejilla. Una imagen en blanco y negro que refleja a la perfección la conexión que hay entre madre e hija, una cercanía que además ha servido también a la hora de compartir profesión.

Porque aunque Alejandra Rubio se etiquete como «actriz, amante de la música y lectora empedernida», el papel en el que la vemos más a menudo es como colaboradora televisiva en el programa de las mañanas de Telecinco desde el pasado verano.

La propia Terelu no ha compartido en sus redes sociales nada sobre su cumpleaños, así que más allá del trabajo se desconoce cuál han sido sus planes para celebrar. Sin duda entrar en la sexta década de su vida es toda una alegría para ella y su la familia, sobre todo cuando la televisiva confiesa estar viviendo un momento muy bueno.

Hace algunas semanas incluso fue portada de la revista 'Lecturas' y se atrevió a ponerse bikini, a pesar de que todas sus últimas portadas veraniegas habían sido en bañador. Más allá de las acusaciones de que esa sesión de fotos tenía mucho PhotoShop, está claro que la comunicadora está viviendo un buenísimo momento tras haber debutado sobre las tablas y haber tenido una participación especial en 'Supervivientes' este verano.