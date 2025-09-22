Richard Gere revela que quiere acabar con el problema de las personas sin hogar en España: «Mi mujer y yo nos lo hemos propuesto»

Richard Gere es una de esas caras inconfundibles de Hollywood que hemos visto en numerosas películas y, hace un año, ocurrió algo celebrado por los fans españoles: El actor decidió instalarse en España.

El motivo no fue un nuevo rodaje ni una producción internacional, sino algo mucho más íntimo y especial. La motivación para mudarse a Madrid fue poder vivir con su mujer y estar con ella cada día.

Desde el otoño del pasado año, ambos viven juntos en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, donde disfrutan de la calma, la buena vida y una rutina alejada del ajetreo de las cámaras.

Entre algunas de las muchas cosas que unen a la pareja encontramos el interés por las causas sociales y humanitarias que ambos profesan desde hace años. Una de las muestras más claras de ello es una de las últimas declaraciones públicas que la pareja ha hecho al respecto en una entrevista con Ana Pastor, en 'El Objetivo'.

«Nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años»

A raíz de haber realizado el corto documental 'Lo que nadie quiere ver', impulsado por la Fundación HOGAR SÍ, que busca concienciar y mostrar la realidad de las personas sin hogar en España, Alejandra Silva desveló que, junto a Richard Gere, pretenden conseguir el objetivo de acabar con este problema en nuestro país. «Nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años. Son 30.000 personas. Es algo atajable», contaba en la citada entrevista.

Volviendo al documental que han llevado a cabo Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, una de las curiosidades de 'Lo que nadie quiere ver' es que el actor dio vida a un sin techo y, para conocer de cerca por lo que tienen que pasar estas personas, se lanzó a las calles de Nueva York disfrazado y se comportó como tal durante un rato.

«Mientras estaba en el personaje podía ver a muchas personas a dos cuadras de distancia y me juzgaban por cómo vestía. Era muy visible para ellos«, indicó a la revista ¡Hello!. después de vivir en su propia piel esta situación. Además, Gere confesó que le resultó una «experiencia deshumanizante», concienciándose aún más de querer ayudar a las personas en esta situación de sinhogarismo.