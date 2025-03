Revelan como el Príncipe Harry se enteró del ingreso de su padre, el Rey Carlos III

La preocupación por la salud del Rey Carlos III sigue latente tras su ingreso en el hospital debido a los efectos secundarios provocados por su tratamiento contra el cáncer. Cabe resaltar que, el monarca solo estuvo por un breve período de observación y fue dado de alta el mismo día. Incluso, se dejó ver saliendo en coche de su Clarence House para posteriormente trasladarse a la casa de campo que tiene en Highgrove.

Ahora, la prensa británica ha dado a conocer la manera en la que su hijo menor, el Príncipe Harry, se enteró de la noticia. Según apunta el 'Daily Mail', el Palacio de Buckingham no le quiso informar sobre la situación al duque de Sussex «para no alarmarlo», debido a que vive a miles de kilómetros de distancia, motivo por el cual Harry se enteró de lo ocurrido por medio de la prensa.

Por otro lado, el citado medio ha revelado que los amigos de Harry estarían «preocupados» por el estilo de vida «solitario» que lleva en Montecito. «Le encantaba salir por la noche al pub y pasar el rato con amigos. Quizás se ha convertido en una persona diferente. Para el Harry que conozco, no puedo imaginar que ese exilio dorado en California fuera el lugar donde quisiera terminar», aseguró una fuente al tabloide británico.

Además, sus allegados han señalado el duque de Sussex está «más solo que nunca» y comentaron que a penas sale de la casa donde reside junto a su mujer, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet. «Él solo quiere ir a tomar cervezas con los chicos, pero sus únicos amigos son los maridos de las amigas de Meghan».

Cabe resaltar que la última vez que Harry vio a su padre fue en febrero de 2024 durante una breve visita a Reino Unido, cuando se reveló que al monarca le habían diagnosticado cáncer. Tras su encuentro, Carlos III se marchó a Sandringham, donde permaneció durante los primeros meses de su tratamiento.

En tanto, el duque de Sussex y su hermano, el Príncipe Guillermo, volvieron a encontrarse a finales del año pasado, durante el funeral de su tío Robert Fellowes. No obstante, según señaló la prensa británica, no hubo acercamiento entre ambos y no se dirigieron la palabra.