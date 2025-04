¿Qué relación tienen David Rodríguez y la madre de Anabel Pantoja? Susana Bicho responde

Anabel Pantoja y David Rodríguez permanecen a la espera de que avance su proceso legal. Mientras, la pareja sigue con su vida y criando a su hija, que está a punto de cumplir los cinco meses de vida. Pero se enfrentan a todo tipo de rumores no solo acerca de que lo que ocurrió en la crisis de salud de su bebé, también sobre cómo es su relación actual o cómo se llevan con sus respectivas familias. Uno de los rumores que más se ha repetido es que existe una mala relación entre la pareja y la madre de la colaboradora televisiva.

Sobre todo después de que, a su llegada en el aeropuerto de Sevilla, se viera cómo Merchi Bernal saludaba a su hija Anabel y a su nieta de manera muy cariñosa, pero no hiciera lo mismo con David Rodríguez. Un gesto muy comentado que dio alas a esta teoría en medio de la investigación por supuestos malos tratos a la bebé tras las semanas que pasó ingresada. Según aseguraba la pasada semana Antonio Rossi en Telecinco, la ruptura entre suegra y yerno «es total».

Sin embargo, la 'influencer' y amiga de Anabel Pantoja, Susana Molina, también conocida como Susana Bicho, se ha pronunciado al respecto para aclarar lo que realmente está ocurriendo. Ha sido durante la 'premiere' del nuevo documental de Dulceida, que tuvo lugar este miércoles, cuando ha respondido a las preguntas. Y es una testigo de primera mano de la relación que hay entre Merchi y David Rodríguez, porque estuvo en Gran Canaria apoyando a la familia cuando a principios de año se enfrentaron al ingreso de la pequeña.

También ha estado con Anabel hace solo unos días cuando viajó a Madrid para vaciar la casa que tenía alquilada y a la que no iba desde hacía meses. Por lo tanto, Susana puede hablar desde su propia experiencia para compartir cómo se llevan yerno y suegra. Desde su punto de vista, la relación es «supernormal», y no hay ningún tipo de animosidad entre ellos. «Encima Merchi ha estado viviendo allí en Canarias un montón de tiempo», comenta la 'influencer'.

Este simple detalle desmentiría, en su opinión, el mal ambiente entre Merchi y David. «Si fuese una relación complicada yo creo que no se llegaría a ese punto, que ha estado muchos meses. O sea, lo dudo mucho. Yo he estado un par de veces, evidentemente, con ellos, pero nunca he visto nada mal«, añadía.

Actualmente, Anabel Pantoja se encuentra en Córdoba, donde trabaja como fisioterapeuta David Rodríguez. A menos de dos horas de Sevilla en coche, la familia está cerca de Merchi y de la ciudad que ha visto crecer a la creadora de contenido. Sin embargo, en principio se trata de una decisión temporal: ella está asentada en Canarias, donde tiene su casa y algún que otro negocio más allá de las redes sociales. La idea de la pareja es continuar con su relación a distancia como han hecho desde que comenzó su romance.

