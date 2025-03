Anabel Pantoja, como una cordobesa más: ruta de restaurantes, visita a la Mezquita y paseo por el río

Anabel Pantoja, nombre propio en los espacios mediáticos de la prensa del corazón, se muestra cada día más como una cordobesa. Ello es fruto de su relación con el cordobés David Rodríguez, fisioterapeuta profesional que trabaja en la capital.

De hecho, Anabel acaba de publicar un carrusel de fotos en su perfil de Instagram con distintas fotos tomadas en nuestra ciudad. En la primera de ellas, se la ve con su pareja, en actitud cómplice, junto al Ayuntamiento de la capital.

La imagen se ha interpretado como el enésimo desmentido sobre la mala salud de su relación su novio, con el que tienen una bebé de meses -la pareja está siendo investigada judicialmente por un caso de presuntos malos tratos-.

Hay instantáneas también de su paso por distintos negocios de hostelería de la ciudad: La Montillana; El Churrasco o el restaurante Patio de la Judería. Igualmente ha subido foto de la Torre de la Mezquita-Catedral o del Guadalquivir a su paso por Córdoba.

Este juego de imágenes lo ha completado Anabel con el siguiente mensaje: «Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto. VIVIR y SUMAR. SEVILLA [su tierra natal y a la que ha regresado recientemente] + CÓRDOBA = MI MEDICINA [las mayúsculas suelen usarse en redes sociales para indicar exclamación]».