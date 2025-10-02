La realeza europea se reúne para la subida al trono de Guillermo de Luxemburgo

Luxemburgo y la realeza europea se preparan para una nueva era. Será este viernes, 3 de octubre, cuando el gran duque Enrique de Luxemburgo, de 70 años, firme la abdicación en su primogénito, el Príncipe Guillermo, tras 25 años de reinado ... y después de anunciar el fin de su mandato en su último discurso navideño.

La fecha fijada tiene una profunda carga simbólica, pues fue un 7 de octubre de 2000 cuando Jean de Luxemburgo, padre del gran duque Enrique, abdicó en favor de su hijo primogénito. Lo que viene ahora será un fin de semana que comprenderá tres días de celebración, con eventos especiales para unas celebraciones que, por otra parte, se espera que sean discretas. La cubana María Teresa Mestre dejará de ser la gran duquesa titular y en su lugar estará la princesa Estefanía.

Tal como han confirmado la propia Casa Real de Luxemburgo, se espera la presencia de autoridades y de miembros de algunas monarquías, pero solo unas pocas. Ya se ha anunciado el programa completo y se ha puesto en marcha una página web especial con todos los detalles del acontecimiento.

El programa de actos

Los ciudadanos podrán seguir desde primera hora de la mañana todos los actos solemnes a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza Guillermo II. A las 10:00 comenzará la ceremonia de abdicación, donde el gran duque Enrique de Luxemburgo dejará el trono oficialmente. El solemne acto tendrá lugar en el Palacio Gran Ducal. Quince minutos más tarde, se bajará su bandera, identificada con su monograma, y una hora después de la ceremonia de abdicación, el Príncipe Guillermo jurará como nuevo jefe del Estado ante la Cámara de los Diputados. Media hora más tarde, se izará la bandera con su monograma.

Se espera que el nuevo rey salude a sus súbitos poco después de las 12 de la mañana desde el balcón de Palacio y media hora más tarde está previsto que la familia Gran Ducal camine desde el palacio hasta el ayuntamiento de Luxemburgo. Al recorrido se sumarán dignatarios extranjeros. Entre los invitados a esta jornada histórica se encuentran los Reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, y los Reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, a quienes probablemente acompañe su hija Amalia, la heredera al trono.

Por qué no estarán los Reyes de España

La alcaldesa Lydia Polfer pronunciará un discurso y abrirá el libro de visitas de la ciudad, que será firmado por la nueva pareja Gran Ducal e invitados internacionales, y poco antes de las 14:00 horas, el Gobierno de Luxemburgo ofrecerá una recepción en el Cercle Cité, centro cultural de la ciudad. La jornada terminará con una cena de gala que se celebrará a las 19:00 horas en el Palacio Gran Ducal. Las celebraciones se prolongarán durante todo el fin de semana con diferentes actos, que culminará el gran duque en la noche del sábado con su solemne discurso en el que se dirigirá a la nación.

Luxemburgo rendirá homenaje a su nuevo jefe de Estado en una ceremonia de Te Deum. Será la última parte de la celebración de tres días históricos para el país y tendrá lugar en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo.

Como se ha mencionado, está previsto que solo asistan miembros de las familias reales de Bélgica y Países Bajos, algo que obedece a una tradición. A las ceremonias de relevo en la jefatura del Estado normalmente solo se invita a representantes de países que hagan frontera con Luxemburgo. Esa es la razón, por tanto, de la ausencia de los Reyes don Felipe y doña Letizia. A la anterior abdicación tampoco asistieron representantes de la monarquía española, aunque sí estuvieron los reyes Alberto y Paola de Bélgica y Beatriz de los Países Bajos.