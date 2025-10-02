Suscribete a
ABC Premium

La realeza europea se reúne para la subida al trono de Guillermo de Luxemburgo

La abdicación del Rey Enrique propició el inicio de una nueva era en el pequeño pero rico país europeo

Los Reyes Felipe y Letizia no estarán en el relevo, como viene siendo tradición en este tipo de eventos

El gran duque Enrique de Luxemburgo anuncia el comienzo de su abdicación

Stéphanie y Guillermo de Luxemburgo, en una imagen reciente.
Stéphanie y Guillermo de Luxemburgo, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Luxemburgo y la realeza europea se preparan para una nueva era. Será este viernes, 3 de octubre, cuando el gran duque Enrique de Luxemburgo, de 70 años, firme la abdicación en su primogénito, el Príncipe Guillermo, tras 25 años de reinado ... y después de anunciar el fin de su mandato en su último discurso navideño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app