Raquel Sánchez Silva, víctima de los Biondo en una nueva batalla legal

Doce años lleva la familia de Mario Biondo intentando demostrar que la muerte de su hijo no fue un suicidio. Durante todo este tiempo han contratado a más de tres bufetes de abogados tanto en Italia como en España, detectives privados, médicos forenses, ... ha habido tres exhumaciones del cadáver, cientos de apariciones televisivas y dos documentales, uno en Italia y otro en Netflix. Todo para nada.

El cámara italiano, de 36 años, fue hallado sin vida el 30 de mayo del 2013 por Vilma, la asistenta que trabajaba para el matrimonio, que se lo encontró ahorcado de una estantería en el salón. Durante todo este tiempo, su viuda, la presentadora Raquel Sánchez Silva, que cuando sucedieron los hechos estaba en Plasencia, su localidad natal, ha tenido que soportar las acusaciones públicas de la familia Biondo y de otros muchos que persiguen alimentar las teorías que descartan el suicidio y la señalan como responsable de la muerte de su entonces marido.

Esta semana sin ir más lejos, los fantasmas del pasado la han vuelto a colocar involuntariamente en el «foco mediático». Cabizbaja y camuflada con una gorra, a sus 52 años, la veíamos salir de su domicilio madrileño justo al mismo tiempo que en Barcelona se celebraba una rueda de prensa en el despacho de abogados Vosseler contratado por los padres de Biondo, para intentar reabrir el caso y llevarlo al Tribunal Constitucional y al Internacional de los Derechos Humanos si es necesario.

De hecho, ven «una puerta abierta» en la resolución de la Audiencia de Madrid conocida esta misma semana, cuando en realidad la justicia madrileña ha desestimado el recurso de apelación «por cosa juzgada», por lo que no se reabrirá el caso. Ni una sola sentencia hasta el momento ha señalado a Raquel Sánchez Silva. Aun así, hace unos años se vio obligada a denunciar los Biondo por algunas declaraciones y afirmaciones públicas sobre todo a través de las redes sociales que hizo Santina, madre de Mario con la intención de desprestigiarla.

Santina, la madre de Mario Biondo Inés Baucells

La justicia española le dio la razón a la presentadora y condenó a los padres y al hermano de Biondo a una multa de 3.000 euros y ocho días de arresto domiciliario por un delito de lesiones por daños morales. Un tribunal de Palermo suspendió los días de arresto domiciliario tras presentar estos un recurso. Quizás ese el principal motivo por el que esta semana los Biondo en las entrevistas concedidas, al igual que en la rueda de prensa no han mencionado el nombre de Raquel. «No hablo de esa mujer. Raquel no me importa nada», respondía Andrea Biondo, hermano de Mario, en una entrevista concedida este viernes a 'Espejo Público' (Antena 3).

Para Raquel, estos doce años no han sido un camino de rosas, tal y como aseguran fuentes de su entorno. Le costó mucho superar el duelo y salir indemne emocionalmente de la batalla judicial inagotable de los Biondo y de la especulación mediática. Ha conseguido volver a creer en el amor gracias a su discreta pareja, el productor argentino Matías Dumont, fruto de cuya relación nacieron sus gemelos Mateo y Bruno. A nivel profesional está en un momento dulce como presentadora de 'Maestros de la Costura Celebrity', que ya prepara segunda temporada en TVE.