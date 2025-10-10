¿A qué se dedica Toño Sanchís? Así ha ganado dinero el exrepresentante de Belén Esteban tras su enfrentamiento público

Toño Sanchís, conocido por ser representante de artistas, es noticia. Este viernes se ha conocido que se enfrenta a tres años y medio de cárcel por presuntamente estafar a Belén Esteban un total de 388.868,14 euros. Este lunes comienza el juicio ... en la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía lo acusa de apropiación indebida. Sin embargo, hace años que el mánager permanece apartado de la vida pública... ¿qué ha sido de él y a qué se dedica desde que surgió el escándalo?

La última aparición televisiva de Toño Sanchís fue en 2019, en el programa gallego 'Land Rober Tunai Show', lo cual fue ampliamente comentado por 'Sálvame', que aún se estaba emitiendo. Desde entonces, apenas se le ha visto, aunque el pasado año hizo una excepción al ofrecer una entrevista a Juan Ramón Lucas en su canal de YouTube 'Sr Wolf'. En esta explica que una de sus principales ocupaciones sigue siendo 'Los inhumanos', el grupo coral de 12 personas con las que empezó su carrera en los años 80.

En los meses estivales este grupo hace su agosto visitando las fiestas de los pueblos de toda España. Pero durante el resto del año Toño Sanchís tiene otros negocios: continúa con su agencia de representación, RTS Management, que gestiona la carrera de personajes como Cristóbal Soria, colaborador de programas como 'El chiringuito'. Es de los pocos rostros conocidos a los que sigue representando, lejos de la amplia parrilla que tenía hace unos años que incluía a Boris Izaguirre, Terelu Campos, Bibiana Fernández, Álvaro Muñoz Escassi o Ylenia Padilla.

Todos ellos reniegan ahora de él, tanto por sus porcentajes que muchos consideraban abusivos como por sus prácticas para conseguirles trabajo. Por ejemplo, según aseguraron en 'Sálvame', Toño habría sido quien desveló el 'affaire' y posterior noviazgo que hubo entre Escassi y Sonia Ferrer. Todo con la intención de hacer caja en su propio beneficio, claro.

Pero ante la caída de su negocio como representante, y a pesar de que sigue contando con Los Inhumanos, en 2022 comienza un nuevo proyecto profesional. Funda Loveo Audiovisual, una sociedad limitada dedicada a la producción, comercialización y emisión de programas de televisión, así como al rodaje, distribución y comercialización de películas cinematográficas. Y le va bien, puesto que a finales del pasado año su documental '900 días sin Anabel' se convirtió en uno de los éxitos de Netflix a nivel mundial. Tres capítulos que contaban la historia del secuestro y asesinato de Anabel Segura.

A través de esta productora también ha seguido trabajando con Mediaset, donde el pasado mes de febrero estrenó 'Sapo S.A. Memorias de un ladrón', una docuserie sobre Jon Imanol Sapieha Candela, conocido como Sapo, y considerado como «uno de los mayores ladrones de la historia de España», según dice en la descripción del programa, que ahora puede verse en Prime Video. Para Cuatro han participado además en varios episodios de 'Callejeros', coproducidos precisamente por Loveo Audiovisual.

A través de estos negocios Toño Sanchís ha podido recuperarse económicamente del embargo de su chalet, que se retransmitió en directo en 'Sálvame'. En el programa de Juan Ramón Lucas, el representante aseguraba que el porcentaje que le pagaba Belén Esteban estaba acordado entre ellos. «Ella me dijo 'Tú para mí eres más que un representante'», recordaba, pero admitiendo que no era suficiente prueba para el juicio.

¿Qué pasó entre Belén y Toño?

La relación entre Belén Esteban y Toño Sanchís era prácticamente familiar, e incluso el representante figuraba en el testamento de la colaboradora. Hasta que en 2015 una reclamación de Hacienda en donde le exigían a la 'Princesa del Pueblo' 600.000 euros por varias irregularidades. La televisiva se dio cuenta entonces de que había dejado en manos de su mánager sus finanzas y estas no estaban en el estado esperado.

Según expresó Belén, recopiló facturas y documentación y se encontró con que en ciertos trabajos no había cobrado nada o había recibido mucho menos de lo pactado. Por ejemplo, alegó que no había percibido nada por 'Más que baile', que llegó a ganar; y aseguró que tampoco se había embolsado nada de su biografía, 'Ambiciones y reflexiones', que vendió unos 60.000 unidades. Según lo que contó la colaboradora, en el contrato le cedía los derechos de autor a a él, pero lo firmó sin leerlo y solo confiando en la palabra de su representante.

Según la acusación, Toño Sanchís y su agencia se habrían hecho con un total de 362.248,14 euros, más el IVA correspondiente. Belén demandó a Sanchís, su mujer Lorena Romero, y a la agencia de ambos y la justicia le dio la razón, obligando al representante a pagar 388.000 a su representada, una cantidad que nunca fue entregada.

Belén Esteban solo pudo recuperar 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda de Toño y Lorena en Villanueva del Pardillo, «si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros». Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.