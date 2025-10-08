Suscribete a
La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

La familia de Mario Biondo defiende su memoria: «Merece justicia»

Tanto la madre como el hermano han celebrado en los medios las últimas noticias en torno a la extraña muerte del marido de Raquel Sánchez Silva

La Audiencia de Madrid ha admitido que el cámara pudo haber sido asesinado

La madre de Mario Biondo arremete contra Raquel Sánchez Silva: «Dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho»

La vida de Fofito en 2025: su estado actual, un problema de salud y el apoyo de su mujer y sus tres hijas

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva, en una imagen de 2022.
Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva, en una imagen de 2022. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La historia comienza a dar para una serie de varias temporadas. Han pasado 12 años desde que se encontrase el cuerpo de Mario Biondo colgado de una estantería en el domicilio madrileño que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Ahora, la ... Audiencia de Madrid acaba de admitir que el cámara pudo haber sido asesinado y la familia lo ha celebrado. Primero fue la madre y luego ha sido su hermano quien ha proclamado que el fallecido «merece justicia».

