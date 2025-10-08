La familia de Mario Biondo defiende su memoria: «Merece justicia»

La historia comienza a dar para una serie de varias temporadas. Han pasado 12 años desde que se encontrase el cuerpo de Mario Biondo colgado de una estantería en el domicilio madrileño que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Ahora, la ... Audiencia de Madrid acaba de admitir que el cámara pudo haber sido asesinado y la familia lo ha celebrado. Primero fue la madre y luego ha sido su hermano quien ha proclamado que el fallecido «merece justicia».

Durante todos estos años, la familia de Mario Biondo ha creído que el cámara no se quitó, como se determinó en primera instancia, ha luchado –y sigue luchando- para que se reabra el caso y se vuelva a investigar lo ocurrido aquel fatídico 30 de mayo de 2013. Sus últimas declaraciones –y graves insinuaciones- prometen batalla.

Santina, la madre del cámara de 'Supervivientes', pasó por 'El programa de AR' para decir: «La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto. Terrible». Y destacaba el pronunciamiento de la Audiencia de Madrid como «una pequeña victoria, seguramente».

«Es el primer paso»

Luego aparecía por 'Espejo público' para asegurar: «Nosotros siempre hemos pensado que fue asesinado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas están involucradas en la muerte de mi hijo. La persona responsable es la persona que ha encubierto a estos asesinos».

A continuación llegó el turno de Andrea Biondo, hermano de Mario, quien ha destacado en 'No somos nadie' que la resolución de la Audiencia «es el primer paso para hacer la justicia que Mario merece». «Estamos muy felices con la noticia que ha llegado de España después de diez años. Es un primer paso. Finalmente, también en España, después de diez años, ha reconocido el homicidio. Mario merece justicia, absolutamente», le aseguraba a Marta Riesco.

Aquella llamada de Raquel Sánchez Silva

Como novedad, Andrea Biondo ha recordado aquel momento en el que Raquel Sánchez Silva le comunicó la muerte de su hermano en un relato que no ha dejado indiferente a nadie. Andrea ha afirmado que la actitud de la periodista no era la de una mujer que acababa de perder a su marido. «Conocimos la noticia a través de Raquel. Me llamó primero a mí, diciendo que quería hablar con mi madre. El tono de voz no me parecía el de una persona afectada«, ha comentado.

Andrea Biondo ha matizado que aunque que no vio muy afectada a la presentadora, sí que la notó «preocupada», si bien no se imaginaba lo que estaba ocurriendo en España porque «no sonaba a algo tan grave». Después de hablar con Raquel Sánchez Silva, fue su madre la que minutos después le dio la trágica noticia de la muerte de su hermano: «Después de un rato, me llamó mi madre diciéndome que Raquel le había dicho que Mario había muerto… Fue realmente terrible».

Hay que recordar que a pesar de lo pronunciado por la Audiencia, el Tribunal ha confirmado que no habrá una nueva investigación porque el caso fue juzgado y cerrado en su día, así que de momento no se reabrirá. Sin embargo, la familia de Mario va a seguir luchando por esclarecer lo que a su juicio fue una muerte con muchas sombras.