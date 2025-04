El Príncipe Harry, dispuesto a contarlo todo: «La gente se sorprendería por lo que se está ocultando»

El diario británico 'The Telegraph' se ha puesto en contacto con el Príncipe Harry (40 años) con motivo del juicio contra el Gobierno británico por retirarle la seguridad cada vez que vuelve a su país de origen. El duque de Sussex ha confesado sentirse «agotado y abrumado» tras años pidiendo que le restituyan la seguridad que se le retiró tanto a él, su mujer Meghan Markle (43), y sus dos hijos: Archie y Lilibet, con su salida como miembro oficial de la Familia Real británica.

«La gente se sorprendería por lo que se está ocultando», ha advertido asegurando que «mis peores temores se han confirmado con toda la divulgación legal en este caso y eso es muy triste».

Y es que, tal y como sospecha el hijo pequeño del Rey Carlos III, el Gobierno le retiró la seguridad como un intento -fallido- de que permanecieran en Gran Bretaña y no se mudasen a Estados Unidos. Pensaban que al complicarles la vuelta a Inglaterra se replantearían la idea de marcharse, puesto que cada vez que él o su familia viajan al Reino Unido debe notificarlo con 30 días de antelación. Una decisión que para el hermano del Príncipe Guillermo fue «difícil de digerir», pues tal y como ha declarado «estábamos tratando de crear un hogar feliz».

En aquel momento, el Palacio de Buckingham tuvo que salir al paso asegurando que era «un asunto entre el Ministerio del Interior y los Sussex», y que no comentaban cuestiones de seguridad. Sin embargo, un miembro de la realeza, aseguró que «una vez más, cuando se trata de los Sussex, hay que señalar que no se pueden tener todo» y añadió: «Ellos han optado por dejar la institución y el país, y vivir sus vidas como individuos privados. No pueden simplemente seleccionar y elegir qué partes creen que deberían aplicarse a ellos». Sin embargo, el Príncipe Harry sí piensa que su padre podría hacer algo pues su secretario privado, Sir Clive Alderton, es miembro de Ravec, el Comité Ejecutivo para la protección de figuras de la realeza y públicas del Reino Unido.

Los tres jueces que atienden el caso emitirán el fallo de la apelación por escrito en una fecha que no ha sido revelada de momento. Habrá que esperar para saber si finalmente el duque de Sussex logra la seguridad que según él «merece por formar parte de la Familia Real británica».