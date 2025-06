La prensa inglesa destapa la bomba: el Príncipe Harry invitará al Rey Carlos III y el Príncipe Guillermo a los Juegos Invictus de 2027

La prensa inglesa ha destapado la bomba: el Príncipe Harry invitará a su padre, el Rey Carlos III, y a su hermano, el Príncipe Guillermo, a asistir a los Juegos Invictos de 2027 en lo que ya se ha considerado como «el primer intento serio» de arreglar las cosas en la Familia Real británica, tan distanciada del duque de Sussex desde hace años por diferentes motivos.

«El Duque de Sussex extenderá una rama de olivo a la Familia Real invitándolos a los Juegos Invictus de 2027», ha revelado 'Mail on Sunday' en lo que ha definido como «el indicio más claro hasta la fecha de que el Príncipe Harry desea una reconciliación con el Rey y otros miembros de la realeza». Así, el duque de Sussex tiene previsto enviar una invitación por correo electrónico a finales de este mes seguida de una invitación formal.

Según fuentes consultadas por el citado medio, la fecha de 2027 no sugiere en modo alguno displicencia, sino adaptarse a las metódicas y rutinarias costumbres de Carlos III, quien es conocido por preparar su agenda con hasta tres años de antelación.

Los recelos de Carlos III

Sin embargo, no todo es color de rosas a pesar del inesperado anuncio y la extraordinaria decisión de Harry, que podría encontrarse con la Familia Real por primera vez desde el funeral de la difunta Reina Madre, ha generado también controversia entre algunos comentaristas. Por ejemplo, la experta real Ingrid Seward declaró: «La única razón por la que el Rey tiene recelos de la posibilidad de volver a relacionarse con su hijo es que ya no confía en que no reproduzca sus conversaciones privadas, como lo ha hecho en el pasado. Y esto se aplica a todos los miembros de la familia».

Por su parte, la también comentarista real Katie Nicholl explicó: «El Rey desea enormemente tener una relación con su hijo menor y con sus nietos. Tiene una increíble capacidad de perdón y quiere ser magnánimo en todo esto, por lo que ciertamente existe la posibilidad de que el Rey considere asistir a los Invictus».

Otro de los problemas que puede haber para reproducir la tan esperada foto del reencuentro es la propia burocracia con la que se maneja Buckingham Palace. «A pesar del firme apoyo previo de la realeza a Invictus, es probable que la invitación, si alguien decide aceptarla, cause algunos problemas a los asesores reales, ya que implica un importante conflicto de agenda», ha recordado 'Mail on Sunday'.

La Reina Camila y Meghan Markle

Los Juegos se inaugurarán en el NEC de Birmingham el 12 de julio de 2027 y concluirán el 17 de julio, día en que precisamente la Reina Camila cumplirá 80 años, para lo cual probablemente ya haya algunas celebraciones planeadas. De nuevo: a Carlos III le gusta tenerlo todo bien planeado y atado con mucho tiempo de antelación.

Otro de los morbos es ver si el duque se arriesgaría a traer a Meghan Markle y a sus hijos -Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro- al Reino Unido para el evento después de haber insistido previamente en que no podía hacerlo a menos que a la familia se le ofreciera «protección policial total», el motivo del último gran enfrentamiento de Harry con su familia. Sería un sapo muy grande que tragar.

«La realeza siempre ha apoyado enormemente a los Invictus y se ha sentido orgullosa de los logros de Harry en ese ámbito. Esta es una rama de olivo suya que podría ser correspondida», ha resumido una fuente consultada por 'Mail on Sunday'. Aun así, todo está en su fase preliminar y un portavoz de Invictus declaró: «No se han emitido invitaciones formales, ya que los preparativos se encuentran en sus primeras etapas».