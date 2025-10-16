Nuria Roca responde a la declaración de amor de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025

Juan del Val (55 años) recibió anoche el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor'. Un libro que fue escogido por el jurado como la mejor entre las 1320 presentadas, haciéndose con el millón de euros de ... dotación. «Esto es tan asombroso, tan fantástico, son de esas cosas que parece que solo les pasa a los demás. Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», expresó emocionado el escritor y colaborador de televisión.

La novela ganadora es una romántica historia sobre la emancipación sentimental de una mujer de mediana edad. El argumento nos traslada a los ambientes selectos de la alta burguesía en Sevilla, donde Vera, la protagonista, abandonará a su marido, el marqués de Villaécija, para dejarse arrastrar por un tórrido romance con un hombre más joven de clase trabajadora.

Por supuesto, durante su discurso el escritor no dejó pasar la ocasión para darle las gracias a su mujer, la periodista Nuria Roca, con la que comparte su vida desde hace 30 años y con la que ha tenido tres hijos. «Nuria, sin ti esto sería imposible. Hace 30 años que, siempre que te miro, descubro la suerte que tengo». También tuvo un recuerdo cariñoso para sus hijos, «la razón que me levanto por las mañanas» y para sus padres, «tengas la edad que tengas, tienes un niño dentro que lo único que quiere es que sus padres estén orgullosos de él», afirmó.

Por su parte, su mujer ha publicado un hermoso texto en su perfil de Instagram compartiendo con sus miles de seguidores lo orgullosa que se siente de su marido. «La vida, nunca se sabe…tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a VERA, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera», ha comenzado diciendo junto a un carrusel de imágenes de del Val, todas ellas mientras escribía la novela a través de su portátil.

«Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado. Cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse, cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único… tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan… GRACIAS!», ha añadido terminando con un «Ufff… ENHORABUENA!».