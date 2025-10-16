Suscribete a
Koldo se niega a declarar y la Fiscalía no pide prisión

Nuria Roca responde a la declaración de amor de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025

La periodista no ha podido evitar emocionarse con el logro de su marido

La vida personal de Juan del Val: a qué se dedicaba antes de ser famoso, su faceta como escritor y su matrimonio con Nuria Roca

Nuria Roca acaricia a su marido, Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025
Nuria Roca acaricia a su marido, Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025 gtres
Rocío F. de Buján

Juan del Val (55 años) recibió anoche el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor'. Un libro que fue escogido por el jurado como la mejor entre las 1320 presentadas, haciéndose con el millón de euros de ... dotación. «Esto es tan asombroso, tan fantástico, son de esas cosas que parece que solo les pasa a los demás. Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», expresó emocionado el escritor y colaborador de televisión.

