Suscribete a
ABC Premium
Directo
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

La familia de Diane Keaton revela la causa de su muerte

Sus hijos han enviado un comunicado a la revista 'People' en el que agradecen las muestras de cariño y apoyo

Los herederos del patrimonio de Diane Keaton: dos hijos que adoptó con 50 años

La despedida de Woody Allen a Diane Keaton: «Su gran risa sigue resonando en mi cabeza»

Diane Keaton
Diane Keaton gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado 11 de octubre Hollywood se tiñó de negro al informarse la muerte de Diane Keaton, actriz icónica y musa de Woody Allen. A pesar de que se confirmó el fallecimiento de la intérprete a los 79 años, se desconocían cuáles ... habían sido las causas de su muerte. Hasta ahora. La familia de Keaton ha enviado un comunicado, a través de la revista 'People' en la que aseguran que «está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre causa de una neumonía», se presupone que en su casa de Los Ángeles, California.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app