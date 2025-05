Harry y Meghan se inspiran en el modelo de Carlos III para intentar reflotar su imperio en Montecito

El Príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron sus cargos reales en 2020, pero la sangre y cierto grado de filias permanecen en ellos. La pareja ha renovado drásticamente la estructura de su personal para asemejarla al sistema jerárquico de la monarquía, según ha revelado el 'Mail on Sunday', en un intento de reflotar un imperio que presenta cada vez más fisuras.

En plena crisis -al menos en términos de reputación-, el Príncipe Harry parece confiar de nuevo en lo que sabe que funciona: la estructura que con tanto éxito ha manejado la familia real británica, antes con la Reina Madre y ahora con el Rey Carlos III, durante décadas. Una especie de corte real y un modelo trasladado de Londres a Montecito.

Meredith Kendall Maines, una experimentada estratega de comunicaciones cuyo puesto ya ha sido comparado con el de Sir Clive Alderton, el secretario privado del Rey Carlos y la reina Camila, estará al frente de un equipo de 11 personas que operará desde California y el Reino Unido. «La nueva operación se gestionará de forma independiente a Archewell, la fundación filantrópica de los Sussex», ha destacado 'Mail on Sunday'.

Una estructura más sencilla y eficiente

Este medio ha destacado que la reestructuración, donde cada alto cargo recibirá un salario de seis cifras, incluirá un jefe de gabinete para Harry y Meghan, el lanzamiento de una nueva marca comercial para el príncipe, y una ampliación de la que tiene Meghan, As Ever, con nuevos productos. Todo con el fin de reflotar un imperio que ha acumulado grandes batacazos en los últimos meses.

Se dice que el duque, de 40 años, está cada vez más cansado de la publicidad negativa que tanto él como Meghan han adquirido, especialmente en el Reino Unido. «La pareja, que celebró su séptimo aniversario de boda la semana pasada, está ansiosa por rehabilitar su reputación tras varios golpes negativos a su popularidad en las encuestas», ha comentado el medio británico.

Desde luego, la polémica entrevista que Harry concedió a la BBC no le ayudó demasiado. Mientras tanto, los críticos de Meghan Markle han descrito sus últimos proyectos empresariales y mediáticos como «vulgares» y «desfasados». «Una estructura al estilo de la Casa Real les proporcionará a ambos una estructura simplificada que les ha faltado desde que dejaron la Familia Real», ha dicho una fuente a 'Mail on Sunday'.

La nueva marca comercial de Harry

Así pues, parece que Harry se ha dado cuenta de que es hora de optimizar su gestión y encontrar una nueva forma de transmitir un mensaje que muchos han calificado como «prepotente». Anteriormente, los Sussex dependían de asesores informales externos, pero la esperanza es que, siguiendo los mismos métodos tan provechosos de la monarquía, puedan salvaguardar su reputación y desarrollar sus intereses empresariales y filantrópicos.

«Una de las primeras tareas de la operación será dirigir el lanzamiento de la propia aventura comercial de Harry, quien busca encontrar un nuevo propósito tras retirarse de su organización benéfica africana, Sentebale, en medio de acusaciones de acoso por parte de su presidenta», ha apuntado 'Mail on Sunday'. Los detalles se revelarán a finales de este año en un evento que Harry pretende que sea de extraordinarias dimensiones.

La nueva 'familia' de Montecito también ayudará a reconducir la marca de Meghan Markle, As Ever, mientras se prepara para el lanzamiento de nuevos productos junto con su gama de mermeladas y tés. Conectados directamente con la Sra. Maines estarán los dos nuevos jefes de gabinete de Meghan y Harry.

El carácter de Harry y Meghan, de nuevo a prueba

Miranda Barbot, una veterana asesora política y de medios que ayudó a reelegir al presidente estadounidense Barack Obama en 2012, trabajará exclusivamente para Harry. Contratada por primera vez por los Sussex en 2022, ya es una persona de confianza y fue la mente maestra de su exitoso viaje de tres días a Nigeria el año pasado.

Sarah Fosmo, exasesora del multimillonario de Microsoft, Bill Gates, centrará sus esfuerzos en apoyar a Meghan. De 45 años, y cuyo nombramiento se anunció este mes, supervisará el intento de crecimiento de la duquesa, quien lanzará otra temporada de su programa de estilo de vida en Netflix 'With Love Meghan', añadiendo nuevos productos a As Ever y continuando la producción de episodios para su poco exitoso pódcast 'Confessions Of A Female Founder'.

Hay más gente que se ha sumado a la cadena de trabajadores de Harry y Meghan. La cuestión no es solo ver cómo funciona todo, sino comprobar si los duques se han vuelto más dóciles y llevaderos después de la larga fama que arrastran de no tratar demasiado bien a su personal.