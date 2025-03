Miley Cyrus se sincera sobre la maternidad: «No sé si quiero tener hijos o no»

Miley Cyrus (31 años) se sinceró durante una entrevista con 'W Magazine' y habló sobre la perspectiva que tiene sobre la maternidad y si esto forma o no, parte de sus planes de vida.

«Todavía no sé si quiero tener hijos o no. Siento que mis fanáticos son un poco mis hijos de alguna manera», precisó la ganadora del Grammy al abordar el tema y también se refirió a su madrina, la cantante Dolly Parton (78 años): «He escuchado decir eso a Dolly también, porque ella no tuvo hijos».

Por otro lado, Cyrus explicó que en este momento está disfrutando de su adultez. «Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: 'Soy una mujer'», manifestó orgullosa.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la cantante habla sobre la maternidad de manera pública. En el 2019, en entrevista con 'Elle', la exestrella de Disney aseguró que tampoco perseguía la maternidad en ese momento y que quería desafiar las expectativas que hay sobre las mujeres y su prioridad de reproducción. «Se espera que mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay mucho juicio y enojo, tratan de hacer y cambiar leyes para obligarlo sobre ti, incluso si quedas embarazada en una situación violenta», declaró enérgicamente en su momento.

Además, también habló sobre la percepción que hay sobre las mujeres que eligen no ser madres. «Si no quieres hijos, la gente siente lástima por ti, como si fueras una perra fría y sin corazón que no es capaz de amar... ¿Por qué nos entrenan para que el amor signifique ponerte en segundo lugar y a aquellos que amas en primer lugar? Si te amas a ti misma, ¿entonces qué? Tú vienes primero», manifestó.

Sobre su propia decisión, la cantante dijo que se abstendría a la idea de tener hijos hasta que vea cambios ambientales realmente importantes en la sociedad actual. «Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no voy a traer a otra persona para que se enfrente a eso», declaró en el 2019, una postura que aparentemente, hasta el día de hoy sostiene.