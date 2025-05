Michael Pitt, de 'Boardwalk Empire', detenido por agresión sexual y estrangulamiento

Michael Pitt, actor 'Boardwalk Empire', fue detenido el pasado 2 de mayo y se enfrenta a varios cargos por abuso sexual. Los hechos, según publica la revista 'People', ocurrieron en cuatro ocasiones entre abril de 2020 y agosto de 2021, aunque en los documentos legales obtenidos no se aclara si la víctima es la misma en todas las situaciones. Sin embargo, 'The New York Post' asegura que se trataba de su novia y que los hechos ocurrieron en el hogar que el intérprete tiene en Bushwick, un barrio de Brooklyn (Nueva York).

El actor, de 44 años, se ha declarado no culpable de los nueve cargos a los que se enfrenta y ha pagado los 13.200 euros de fianza que ha pedido el juez. La primera de las situaciones tuvo lugar el 19 de abril de 2020, cuando -según han explicado los fiscales en el juicio- tocó a la fuerza el ano y la vagina de una víctima con el dedo. El 5 de agosto de ese mismo año Michael Pitt supuestamente llevó a cabo sexo oral a una persona a la fuerza y sin su consentimiento. Ese mismo día supuestamente asaltó a una persona con un trozo de madera.

En junio de 2021, Michael Pitt quiso atacar a alguien con un bloque de cemento. Posteriormente, ese mismo mes de agosto intentó estrangular a alguien. Si finalmente fuera condenado por todo de lo que se le acusa podría llegar a ir a la cárcel puesto que solo el cargo de abuso sexual en primer grado supone pasar entre 5 y 25 años en prisión.

Cary London, abogado de Michael Pitt, asegura que el juicio tendrá a su cliente como vencedor. «Por desgracia, vivimos en un mundo en el que alguien como el señor Pitt, un profesional exitoso que nunca se plantearía siquiera estos crímenes, piede ser arrestado por las acusaciones sin contrastar de una persona desequilibrada. Estamos deseando poder demostrar su inocencia a través de las pruebas y no en los medios de comunicación», ha asegurado a la mencionada publicación.

Será el próximo 17 de junio cuando Michael Pitt tendrá que enfrentarse al juez para demostrar su inocencia. Pero no es la primera vez que el intérprete, que saltó a la fama cuando era un adolescente por su participación en 'Dawson crece', se enfrenta a problemas con la ley. Ya en julio de 2022 fue detenido por atacar a un hombre, llegando a quitarle el móvil. Ese mismo año fue hospitalizado por problemas mentales tras ser acusado de tirar objetos a la calle desde el tejado de un edificio.