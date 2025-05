Marta Peñate, embarazada de su primer bebé junto a Tony Spina

Marta Peñate y Tony Spina, tras más de dos años intentando ser padres, por fin han conseguido su objetivo. «Pues sí. Positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria», cuenta la influencer de 34 años en su última publicación de Instagram, haciendo referencia al aborto que sufrió después de someterse a tratamientos de fertilidad.

«Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los 3 meses no estaré tranquila. El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido», explica la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'La isla de las tentaciones', quien recientemente contó que se había sometido a su tercera transferencia embrionaria.

La primera transferencia embrionaria no llegó a término por una infección en el endometrio. En la segunda, sufrió un embarazo ectópico. Ahora, tras someterse a la tercera, ha logrado ese positivo tan esperado. «Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y GRACIAS A TODOS por el amor que me habéis dado. Gracias a mi clínica por haberme acompañado y querido de esta forma», cuenta la canaria.

Pese a todas estas adversidades, Marta Peñate no se ha rendido y ha seguido con la idea de ir en busca del bebé. De ahí que hubiera mucha emoción e interés por conocer el resultado de su tercera trasferencia embrionaria.

La influencer de 34 años ha utilizado sus redes sociales para compartir los instantes previos a que le dieran la noticia y cómo se ha sentido en cada momento de este nuevo intento por quedarse embarazada.

Tony Spina, su pareja y principal apoyo durante estos meses, ha celebrado también la buena noticia: «Paso a paso. Disfrutemos de este momento. Te amo, mi guerrera». Juntos comienzan ahora un nuevo capítulo, con prudencia pero también con ilusión.