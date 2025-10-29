Mariah Carey se prepara para dar el pistoletazo de salida a la navidad: «Aún no»

¿Quién no ha escuchado alguna vez 'All I Want for Christmas Is You'? El tema de Mariah Carey es una de las pocas canciones pop que han conseguido fijarse en las tradiciones de navidad, y ella ha terminado siendo víctima y verdugo ... de esta etapa. Tanto es así que aún sin empezar el mes de noviembre ya está preparando a sus seguidores para el vídeo viral que tiene, año tras año, dando el pistoletazo de salida a la temporada de fiestas.

En un vídeo que ha compartido este mismo jueves bromea precisamente con esa situación. Titulado '¡¡aún no!!', muestra a la cantante en varias situaciones en las que grita que el momento no ha llegado todavía. Lo hace al ritmo de su característico: «It's time», que siempre se hace viral ante la ilusión del público por esta nueva temporada.

Más de 800.000 'me gusta' han llegado a la publicación en menos de 24 horas, y 11.000 comentarios dejan claro que el mundo entero está esperando el momento. Entre ellos, Paula Echevarría, que responde diciendo: «Casi...». Pero también sus fans y otros creadores de contenido. En el vídeo aparece en su camerino, preparándose para un concierto o con su perrito en brazos. Será el próximo 1 de noviembre, cuando pase Halloween, cuando dé comienzo a la nueva temporada.

Mariah Carey, en cifras

Más allá del meme, a nivel financiero las navidades son sin duda el momento más lucrativo del año para la cantante. Según 'The Economist', Mariah Carey se embolsa unos tres millones de dólares cada año por 'All I want for Christmas is you' y la revista 'Forbes' calculó en años anteriores que en los 30 años que han pasado desde que se estrenó la canción, en 1994, Mariah puede haber ganado unos 70 millones de dólares solo por este single.

Mariah Carey coescribió la canción con Walter Afanasieff en solo 15 minutos: «Escribíamos el núcleo de la canción, la música principal de la melodía, y luego algunas de las palabras estaban allí cuando terminamos de escribirla. Comencé a tocar un piano de rock 'n' roll y eso inspiró a Mariah a comenzar con la letra. Poco después comenzamos a cantar y jugando con esta canción de 'rock & roll boogie', que inmediatamente se convirtió en el núcleo de lo que terminaría siendo 'All I Want for Christmas Is You'».

Aunque en un primer momento la cantante rechazó el convertirse en una cantante navideña -puesto que era algo más propio de cantantes mayores-, finalmente ha aceptado su trono como 'reina de la navidad'. Aunque eso no quiere decir que no publique nada más durante el año. El pasado 26 de septiembre lanzó su decimosexto álbum, 'Here for it All'.