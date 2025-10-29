Suscribete a
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Las 237 vidas rotas por la dana

Mariah Carey se prepara para dar el pistoletazo de salida a la navidad: «Aún no»

La cantante ha construido su carrera entorno a sus éxitos navideños, como 'All I want for Christmas'

Mariah Carey gana la demanda por plagio en 'All I Want for Christmas is You'

Mariah Carey
Mariah Carey gtres
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

¿Quién no ha escuchado alguna vez 'All I Want for Christmas Is You'? El tema de Mariah Carey es una de las pocas canciones pop que han conseguido fijarse en las tradiciones de navidad, y ella ha terminado siendo víctima y verdugo ... de esta etapa. Tanto es así que aún sin empezar el mes de noviembre ya está preparando a sus seguidores para el vídeo viral que tiene, año tras año, dando el pistoletazo de salida a la temporada de fiestas.

