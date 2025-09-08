Del 'bluf' de Mariah Carey al 'beef' de Sabrina Carpenter a Trump: los momentazos de MTV VMAS

Ya no hay morreos polémicos, ni sabotajes de discursos de agradecimiento, ni premiados que suben borrachos perdidos a recoger sus galardones. Pero los MTV VMAS siguen teniendo mucho morbo más allá de los palmareses de los ganadores, y este año no han faltado a su cita con lo viral.

Una de las cosas más comentadas ha sido la baja forma en la que parece estar Mariah Carey, cuya actuación estuvo a un nivel muy por debajo de los esperado. La artista neoyorquina se llevó a casa el premio Michael Jackson Video Vanguard Award y además de criticar a MTV por tardar tanto en darle un premio durante su discurso, estuvo desafortunada en el popurrí de grandes éxitos que desplegó sobre el escenario: «Dejó mucho que desear, con unos pasos de baile muy rígidos. Carey, aunque sin duda es un icono, ha tenido noches mejores», resume Page Six.

Con Lady Gaga fue todo lo contrario. Además de emocionar con su sincero discurso de agradecimiento al recibir el premio a Artista del Año, arrasó con una actuación que, a pesar de estar grabada, dejó a todos boquiabiertos. No pudo ser en directo porque la artista tuvo que irse corriendo de la gala para actuar en el Madison Square Garden, pero «volvió a darlo todo en su cuarta actuación en los VMA», reseña Cosmpopolitan, que añade: «¿Nos sorprende? Ha cambiado las reglas del juego para muchos artistas desde su debut en 2008, y sus icónicas actuaciones en los VMA han subido el listón de la iconografía».

También fue muy emocionante el homenaje al caído Príncipe de la Oscuridad de la industria musical, Ozzy Osbourne. Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt interpretaron los grandes éxitos del fallecido rey del heavy metal, aunque en esta ocasión rindiendo tributo a su carrera en solitario ya que solo uno de los temas perteneció a Black Sabbath, 'Changes', y los otros dos a su trayectoria posterior, 'Crazy Train' y 'Mama, I'm Coming Home'. Al final del homenaje al cantante fallecido el 22 de julio a los 76 años, apenas tres semanas después de su concierto de despedida, los músicos gritaron: «¡Ozzy Osbourne para siempre!».

El ritmo de la gala bajó estrepitosamente con la intervención de la estrella del K-Pop Rosé, miembro de Black Pink que ganó el premio a la Canción del Año por 'APT', una colaboración junto a Bruno Mars. De pie en solitario sobre el escenario, la superestrella del K-Pop dio las gracias literalmente a todas las personas que ha conocido en su joven vida, haciendo interminable la espera para seguir con la fiesta.

Más atrevido estuvo Busta Rhymes, que había perdido 16 veces en los VMA antes de recibir el premio Rock the Bells Visionary Award el domingo, y le tiró un dardo a la MTV por ello, como aAriah Carey pero con más gracia: «No suelo dar discursos largos; hoy tampoco lo voy a hacer», dijo al aceptar el galardón. «Pero la próxima vez que tardéis 35 años en darme uno de estos, me dejaréis hablar todo lo que quiera».

Pero la que se llevó la palma de actuación más controvertida fue Sabrina Carpenter, la número uno en ventas en Estados Unidos actualmente con su nuevo disco 'Man's Best Friend'. De quien no es muy amiga es de Donald Trump, pues cantó nueva canción 'Tears' rodeada de drag queens que sostenían carteles en los que se leía, entre otras cosas, «Dolls Dolls Dolls» e «In Trans We Trust». Un apoyo a la comunidad trans en un momento en el que la administración Trump intensifica sus ataques contra la misma.

Lexi Love y Symone formaron parte del grupo que bailaba en el escenario junto a policías disfrazados e incluso un exhibicionista en una escena ambientada en la Nueva York de los años 80. Mientras Carpenter cantaba su descarada oda a los hombres «responsables» («un poco de respeto por las mujeres puede llevarte muy, muy lejos»), los bailarines de fondo sostenían carteles con los lemas «Apoya a los drag queens locales», «Protege los derechos de las personas trans» y «Si odias, nunca tendrás sexo».

La cantante de Quakertown (Pensilvania), que también rindió un velado homenaje a Britney Spears durante su actuación, ganó más tarde el premio a mejor álbum por 'Short n' Sweet'. «No doy por sentado que dediquéis parte de vuestro tiempo a escuchar un álbum», dijo la cantante pop en su discruso de agradecimiento. «Soy la chica más afortunada del mundo»