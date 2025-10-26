Suscribete a
ABC Premium

Makoke corrobora la versión de Isabel Preysler sobre Julio Iglesias: «Era un hombre posesivo y celoso»

La colaboradora ha revelado nuevos detalles sobre aquella relación que mantuvo con el cantante en 1989

«Él quería formalizar lo nuestro, pero yo no lo veía posible», ha señalado en 'Fiesta'

Olivia de Borbón desmiente a Isabel Preysler: «De los muertos no se habla»

Makoke, en una imagen reciente.
Makoke, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Qué tienen en común Makoke e Isabel Preysler? Pues que las dos pasaron por los brazos de Julio Iglesias, si bien de forma más profunda y duradera en el caso de la segunda. Ahora la colaboradora de televisión ha ofrecido más ... detalles de aquella relación que mantuvieron en 1989 y se ha aliado con 'la reina de corazones' en su opinión sobre el cantante: «Era un hombre posesivo y celoso».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app