Makoke corrobora la versión de Isabel Preysler sobre Julio Iglesias: «Era un hombre posesivo y celoso»

¿Qué tienen en común Makoke e Isabel Preysler? Pues que las dos pasaron por los brazos de Julio Iglesias, si bien de forma más profunda y duradera en el caso de la segunda. Ahora la colaboradora de televisión ha ofrecido más ... detalles de aquella relación que mantuvieron en 1989 y se ha aliado con 'la reina de corazones' en su opinión sobre el cantante: «Era un hombre posesivo y celoso».

Las memorias de Isabel Preysler siguen teniendo recorrido –y lo que queda- mientras los titulares recogen decenas de opiniones. En 'Mi verdadera historia, Isabel Preysler', la socialité recupera algunos de los momentos más importantes de su vida y habla de todas sus relaciones importantes, que no fueron pocas. Por allí aparecen Carlos Falcó, Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa y, por supuesto, Julio Iglesias, ofreciendo algunos detalles jugosos sobre aquella primeriza historia de amor.

«Yo no estaba preparada, no era el momento para casarnos todavía, fue todo muy precipitado. No le podía contar a nadie, además que estaba embarazada, no lo sabía ni mi madre. En esa época quedarse embarazada sin estar casada era un drama. Julio se portó como un señor cuando se lo conté. Él estaba de viaje y volvió corriendo para casarnos», ha recordado Isabel Preysler en su libro.

Makoke refuerza a Isabel Preysler

Uno de los testimonios más destacados llega cuando habla de «unos celos enfermizos» hacia cualquier que se le acercara a la 'reina de corazones'. «Yo, por ejemplo, no podía bailar con absolutamente nadie que no fuera él en ninguna fiesta», dijo Isabel Preyler en la presentación de sus memorias. El artista le reveló en privado el motivo de estos comportamientos, pero la socialité ha prometido guardarle el secreto.

La versión de los celos ha quedado corroborada ahora por Makoke, quien mantuvo una relación con el cantante durante ocho meses hace 36 años. «Julio, a mi percepción, siempre ha estado enamorado de Isabel Preysler», ha comentado la colaboradora en 'Fiesta'. Y ha añadido: «Sí, era celoso, no le gustaba... Patológico no, pero tenía una forma de ser que era… Entiendo a Isabel Preysler».

Un discreto affaire

Al igual que Isabel Preysler, Makoke ha querido mantenerse discreta sobre el asunto y se le ha notado algo incómoda. «Me da mucho apuro porque han pasado 30 años, pero de lo que pude conocer es que sí era un hombre posesivo y celoso», ha resumido.

Lo cierto es que Makoke no suele hablar de su relación con Julio Iglesias. «Tenía yo 19 años. Estuve un año en Miami viviendo, fue un romance. Era una cría», recordó una vez. Por entonces, el cantante tenía 45. No fue un romance no fue público y tardaron tiempo en reconocer lo ocurrido, si bien no se conocen demasiados detalles salvo que Makoke se ha referido alguna vez a aquella breve época como «una cárcel de oro» llena de aburrimiento. Ella trabajaba de azafata. Tras su ruptura, volvieron a encontrarse diez años después. «Es un señor, no puedo decir absolutamente nada malo de él», ha dicho. También coinciden Makoke e Isabel Preysler en esto, en definirle como «señor».