¿Tuvo algo Terelu Campos con Bertín Osborne? «Eso algún día lo escribiré»

«Tengo otros secretillos que no voy a contar», ha dicho la colaboradora de televisión en '¡De viernes!'

También ha insinuado que en algún momento escribirá sus memorias para seguir los pasos de Isabel Preysler y Mar Flores

Terelu Campos se toma un respiro tras las polémicas en el clan por los Costanzia-Flores

Terelu Campos, en una imagen reciente.
Terelu Campos, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

La invitada a '¡De viernes!' era Eugenia Osborne, pero Terelu Campos se las arregló para acaparar los focos al hablar de su relación con Bertín Osborne y confesar que tiene «algunos secretillos», aunque no era la noche idónea para contarlos. Más ... que eso, según insinuó, los guarda para unas memorias que piensa escribir para seguir los pasos de Isabel Preysler y Mar Flores.

