¿Tuvo algo Terelu Campos con Bertín Osborne? «Eso algún día lo escribiré»

La invitada a '¡De viernes!' era Eugenia Osborne, pero Terelu Campos se las arregló para acaparar los focos al hablar de su relación con Bertín Osborne y confesar que tiene «algunos secretillos», aunque no era la noche idónea para contarlos. Más ... que eso, según insinuó, los guarda para unas memorias que piensa escribir para seguir los pasos de Isabel Preysler y Mar Flores.

Por fin una noche tranquila y distendida para Terelu Campos después de dos semanas seguidas teniendo a Carlo Costanzia Jr. por allí para hablar de sus cosas, que básicamente viene a ser contar su vida. El programa del corazón del viernes noche saludó la entrada de la hija de un gran amigo de la colaboradora, Eugenia Osborne, y allí han hablado un poco de todo hasta que ha llegado el 'momento confesiones' de Terelu.

Primero lo de Eugenia Osborne. «Él como padre hace lo que puede», ha dicho en relación con el hijo que tuvo con Gabriela Guillén, al que por lo visto no ve tanto como se había dicho al principio. «Él vive en Sevilla y no lo puede ver mucho. Yo tampoco he visto mucho más a mi padre desde verano. Que yo sepa es que mi padre tiene una relación muy cordial y que se llevan bien. El niño es una monada», ha contado. Aunque Eugenia Osborne aún no conoce a su hermano.

«He pasado la noche en la finca...»

Luego ha llegado lo de Terelu Campos, quien ha intentado aclarar aquella leyenda urbana que habla de una eventual relación sentimental con Bertín Osborne en un momento de su vida. «Ya por fin voy a contar toda la verdad», ha proclamado para poner a la audiencia con las orejas tiesas. «Yo he estado en la finca, he pasado la noche en la finca y fines de semana en la finca. Maravillosa, por cierto», ha relatado ante la atenta mirada de Eugenia Osborne.

Y ha continuado: «Yo tengo mucho cariño a Bertín, me encanta tenerle un cariño especial. Creo que es muy buen tío, con todos los fallos que pueda tener el ser humano... pero es que yo salía con un amigo de Bertín». «El torero», han aclarado los compañeros de Terelu Campos en referencia a Martín Pareja-Obregón.

«Nos partimos de risa»

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que nunca hubo nada entre ella y Bertín Osborne, por más que se dijera en la prensa. «Ni me acuerdo, eso no lo hemos sacado nosotros nunca, pero lo sacaron y nos partimos de la risa. En la vida, yo no he sentido nada por Bertín que no sea la amistad y el cariño. Ni él por mí», ha resumido.

La colaboradora de televisión no ha querido dar más detalles de la historia, aunque sí ha querido dejar todo en alto con una de sus típicas insinuaciones con cebo. «Bueno, tengo otros secretillos que no voy a contar», ha sugerido antes de dejar caer que lo deja todo para unas futuras memorias, tan de moda ahora. «Eso algún día lo escribiré, pero eso ya cuando me vaya a morir», ha finalizado.