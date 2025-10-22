Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

La fascinante vida de Isabel Preysler, el rostro mejor pagado de nuestro país

ABC ha tenido el privilegio de vivir en primera persona la elaboración de sus memorias que salen este miércoles a la venta

Isabel Preysler se sincera como nunca en su autobiografía 'Mi verdadera historia'

Isabel Preysler
Isabel Preysler gtres
Pilar Vidal

Pilar Vidal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

ABC ha tenido el privilegio de vivir en primera persona la elaboración de sus memorias que salen hoy a la venta. Es la única mujer que puede presumir de haber inspirado canciones a Julio Iglesias y cartas de amor a un Nobel. A sus 74 ... años ha decidido publicar su verdadera historia dedicada a sus nietos para que no olviden sus orígenes. Aún recuerdo como si fuera ayer el primer día que llegué a casa de Isabel Preysler, hace dos veranos, así comenzó en equipo una aventura literaria que culmina este miércoles 22 de octubre con la publicación de sus memorias autobiográficas 'Mi verdadera historia' (Espasa).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app