Olivia de Borbón desmiente a Isabel Preysler: «De los muertos no se habla»

La hija de la duquesa de Sevilla ha manifestado su indignación ante el relato que cuenta la 'socialite' en su libro

Olivia de Borbón
Olivia de Borbón GTRES
Marina Ortiz Cortés

Isabel Preysler ha narrado sus idas y venidas amorosas en su libro 'Mi verdadera historia', y una de las historias que cuenta es sobre cómo su relación con Carlos Falcó salió a la luz cuando ella aún estaba casada con Julio Iglesias. Un ... relato que ha enfadado a Olivia de Borbón, que ha respondido a Beatriz Cortázar para mostrar su indignación en un artículo publicado en 'Informalia'.

