Olivia de Borbón desmiente a Isabel Preysler: «De los muertos no se habla»

Isabel Preysler ha narrado sus idas y venidas amorosas en su libro 'Mi verdadera historia', y una de las historias que cuenta es sobre cómo su relación con Carlos Falcó salió a la luz cuando ella aún estaba casada con Julio Iglesias. Un ... relato que ha enfadado a Olivia de Borbón, que ha respondido a Beatriz Cortázar para mostrar su indignación en un artículo publicado en 'Informalia'.

El texto de Isabel Preysler, que ha salido a la venta este mismo miércoles, dice así: «Carlos y yo conseguimos mantener nuestra relación en secreto durante casi un año (…) Cuando Jaime Peñafiel, con Carmen Martínez Bordiú de testigo, reprodujo el mensaje que alguien había dejado en el contestador, reconocimos la voz: era Beatriz von Hardenberg, duquesa de Sevilla, a quien delató su inconfundible acento alemán. Jamás entendí por qué lo hizo. Puedo tener mis sospechas».

Un párrafo en donde deja claro que considera a Beatriz von Hardenberg, duquesa de Sevilla y madre de Olivia de Borbón, culpable de que el mundo conociera su romance al contárselo a la revista '¡Hola!'. Una traición para la que, además, supone que hay motivos. Incluso aunque Isabel no quiera desvelar cuáles son.

Ante estas declaraciones, Olivia de Borbón ha respondido con un vehemente desmentido: «Es absolutamente falso y me duele especialmente que lo suelte ahora que está muerta. De los muertos no se habla y menos cuando no pueden defenderse», comenta la mujer de Julián Porras. E insiste: «Mi madre sufrió muchísimo con ese rumor infundado y hasta en su lecho de muerte se lamentaba porque dijeran esa mentira. Pero ahora lo cuenta como una verdad absoluta y es falso». Por último, defiende la integridad de Beatriz von Hardenberg: «Mi madre tenía mucho carácter pero te aseguro que nunca mentía».

Beatriz, que estuvo casada con Francisco de Borbón entre 1973 y 1989, con quien tuvo tres hijos -Olivia entre ellos-, falleció en marzo de 2020 a causa de un paro cardiaco resultado del EPOC que sufría. Cabe señalar que en los años 90 la hermana de Isabel, Beatriz Preysler, mantuvo una relación con el duque de Sevilla. De ella hablaba a las mil maravillas: «Era mejor en todo», contó en 2023.

En mayo de este mismo año ha fallecido Francisco de Borbón, para pesar de su hija. Olivia no quiere hacer más declaraciones acerca de este enfrentamiento entre su madre e Isabel Preysler, pero tal y como señala Beatriz Cortázar, insiste en que no está bien hablar de los muertos.