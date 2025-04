El look reivindicativo de Sara Sálamo en los Goya, sin maquillaje: «Para que nos sintamos cómodas siendo nosotras mismas»

Sara Sálamo es una de las actrices españolas más activistas del panorama nacional. La tinerfeña no se corta a la hora de emitir sus opiniones siempre que tiene la oportunidad, reivindicando los ideales feministas y señalando aquellas injusticias que observa.

Por ese motivo, ha querido aprovechar la gala de los Goya para llevar a cabo una iniciativa con la que pretende fomentar la «naturalidad»: acudir sin maquillaje.

Los premios más importantes del cine español se entregan este sábado en Sevilla y Sálamo acudió con un florido y transparente vestido de Armani, pero sin ningún retoque en la cara.

Ante las preguntas de los medios en la alfombra azul sevillana, la actriz explicó por qué tomó esa decisión para el outfit de la noche:

«Voy sin maquillaje, quería hacer la apuesta de venir a cara lavada para fomentar la naturalidad, para que nos sintamos cómodas siendo nosotras mismas», dijo.

Sara Sálamo sin maquillar en los Premios Goya

Días antes, en declaraciones exclusivas a InStyle, Sálamo dio detalles sobre su look elegido y los motivos que le llevaron a acudir sin maquillar: «Cuando le he comentado a la gente mi idea de ir sin maquillar a los Goya, me ha sorprendido el que a alguien le pueda parecer un acto de valentía que me muestre tal y como soy. Esa fue la señal que me hizo seguir adelante con esta acción. Me gustaría que no fuera noticia ni titular que una mujer acuda a un evento sin maquillaje o sin depilar. ¡A ellos no les pasa!», explicó.