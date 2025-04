La chaqueta de segunda mano con mensaje de Isabel Coixet en los Goya 2023

Isabel Coixet ha querido utilizar su look en la alfombra roja de los Goya 2023 para mandar un mensaje reivindicativo. La directora ha optado por un 'total look' en color negro, formado por una chaqueta tipo blazer y unos pantalones negros. La sorpresa venía por detrás, ya que la chaqueta tenía un mensaje: «women life freedom».

La chaqueta de segunda mano y con mensaje de Isabel Coixet. Gtres

Isabel Coixet, nominada en la categoría de Mejor película documental por El sostre groc (El techo amarillo), ha explicado que no tenía nada que ponerse y tampoco había contactado con ningún estilista, así que ha elegido una chaqueta de una tienda de segunda mano. Su precio: 15 euros.

Lo que hacía especial a la prenda es que la espalda estaba decorada por la ilustradora Elena Scilinguo, con la cara de Mahsa Amini, la mujer iraní que falleció después de ser arrestada por no haberse colocado correctamente el velo, y que se ha convertido en un símbolo femenista en todo el mundo.

En la chaqueta también está inscrita la frase «Women Life Freedom» (Mujeres, vida, libertad). Isabel Coixet ha contado en su perfil de Instagram que «Elena puso «women» en vez de «woman» que sería el hagstsg correcto, pero en la vida hay que abrazar los errores y además me gusta eso de «mujeres». Y llevo una chaqueta de segunda mano para que no se nos olvide que lo importante no es la alfombra roja, la ropa, las marcas, el «glamour», el maquillaje, la fanfarria: lo importante es lo que hacemos, lo que se proyecta en una pantalla. Lo demás… al que le guste estupendo, y al que no, no pasa nada. No nos creemos obligaciones superfluas ni mas presiones que las que hay. Relajémonos un poquito».