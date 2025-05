El lado más desconocido de David Bisbal: su pasado como jardinero, la enfermedad de su padre y su pareja

Quién le iba a decir a David Bisbal que, cuando se presentó al casting de 'Operación Triunfo' hace más de dos décadas, acabaría convirtiéndose en la estrella que es a día de hoy... El artista español cumple más de 20 años sobre los escenarios y el pasado jueves presentó el que es su nuevo disco, 'Me siento vivo', una obra que refleja muy bien el gran momento que está viviendo desde hace varios años.

Durante el lanzamiento de este proyecto profesional, el lado más personal de su vida también ha estado muy presente, apoyándole en cada movimiento. Así lo han hecho tanto su padres, José Bisbal y María Ferre, y su hermano como su mujer y madre de sus dos hijos, la modelo y actriz Rosanna Zanetti, que incluso ha formado parte de uno de los videoclips de este nuevo trabajo del almeriense.

Sin embargo, el extriunfito no ha podido gozar de toda la felicidad que se merece este importante momento por una razón de peso. Y es que, a pesar de atravesar una de las etapas más especiales de su vida, la situación se ha tornado un tanto agridulce por el complicado estado de salud de su padre, José Bisbal.

Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más desconocido del cantante almeriense: desde su vida antes de la fama hasta la dura enfermedad de su progenitor y su relación con su mujer y sus hijos.

David Bisbal, antes de la fama: de dejar los estudios a ser jardinero

Antes de encontrar su vocación como cantante y alcanzar la fama en España, el cantante probó muchos trabajos para dejar los estudios que le atormentaban. Tras muchos años como mal estudiante, Bisbal dejó el instituto tras acabar segundo de BUP en 1995, sin saber aún entonces a qué quería dedicarse. Fue entonces cuando decidió matricularse en un taller-escuela de jardinería, con la intención de convertirse en guarda forestal.

Durante sus primeros años en el mercado laboral, Bisbal comenzó a trabajar como jardinero en un vivero, mientras seguía dando rienda suelta a su pasión por la música. Mientras trabajaba, el almeriense solía cantar coplas y la casualidad hizo que diera con él María del Mar Martínez, una compañera de trabajo con la que compartía grupo y que le hizo tomar una drástica decisión para su futuro.

Tras escucharlo entonar varios versos, esta mujer le propuso ingresar en la orquesta Expresiones, que dirigía su esposo. Este fue el primer contacto profesional del cantautor con la música, que acabó convirtiéndose en el vocalista principal de la banda de pueblo.

David Bisbal durante su juventud GTRES

Sin embargo, la suerte no parecía estar del lado de Bisbal, que trató de buscar un futuro en la música durante muchos meses. Grabó cintas y las repartió entre productores, emisoras de radio y programas de televisión, sin obtener respuesta más allá del silencio, haciéndole replantearse si ser cantante merecía la pena.

Fue entonces cuando la pura casualidad volvió a interponerse: en 2001, el almeriense leyó un anuncio de Televisión Española en el que buscaban aspirantes para un nuevo programa musical, 'Operación Triunfo', y decidió presentarse junto a miles de españoles más. El almeriense terminaría siendo elegido para participar en el reality y, meses más tarde, se convertiría en el segundo clasificado del programa, tan solo por detrás de la estelar «Rosa de España». El resto es historia.

Su relación con su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos

La suerte en el mundo musical no es la única que ha sonreído a David Bisbal, que lleva años profundamente enamorado de su mujer, la modelo y actriz Rosanna Zanetti. Tras su fallida relación con la diseñadora Elena Tablada, el almeriense encontró la paz y la estabilidad con la venezolana, de 35 años, y que sigue siendo su mayor apoyo.

La pareja se conoció a principios del año 2016, cuando un amigo en común los presentó y, desde entonces, se han hecho inseparables. La modelo venezolana dejó atrás una vida ya hecha en Venezuela y rompió su compromiso con el cantante Víctor Muñoz para comenzar una nueva relación con Bisbal en Madrid. Apenas dos años después de confirmar su relación, se daban el 'sí quiero' en una íntima boda secreta celebrada en Ayllón.

Fruto de su relación, la pareja dio la bienvenida a Matteo, su primer hijo en común, en 2019 y, unos años más tarde, aumentaban la familia con la pequeña Bianca. El cantante tiene una hija de su anterior matrimonio con Tablada, Ella, que acaba de cumplir 13 años en 2023.

«Mis tres hijos son cariñosísimos, los más pequeños están descubriendo que su padre canta porque no hemos tenido mucho tiempo para llevarlos a los conciertos y decidimos llevar al niño a Mérida y se emocionó. Le hablaba a un niño que estaba al lado y le decía '¿quieres ver a mi papá que va a salir?' y era fabuloso. Y Ella que está hecha una señorita, que es una maravilla», presumía el cantante hace varios días en declaraciones para Europa Press.

La durísima enfermedad del padre de David Bisbal

El intérprete incluso llegaba a asegurar que se trataba de «un momento extraordinario» que hay que saber aprovechar: «Uno no sabe qué piedras te puedes encontrar en el camino, pero las que me encuentre en el camino hay que sortearlas», insistía Bisbal.

Con esta frase, el andaluz hacía referencia a la difícil situación a la que se está enfrentando con su padre, José Bisbal, uno de los pilares fundamentales de su vida. El artista desvelaba en esta entrevista la última hora sobre el estado de su salud de su padre, confirmando que su enfermedad ha avanzado y que, aunque «él está bien, desgraciadamente no se acuerda de nosotros».

David Bisbal y su padre, José Bisbal

El progenitor del cantante fue un importante boxeador que llegó a proclamarse Campeón de España en peso ligero antes de retirarse en 1976 y, en los últimos años, olvidado todo eso por culpa del Alzheimer. José, llamado por sus más allegados Pepe, ha perdido gran parte de sus recuerdos y ya casi ni recuerda quién es su hijo David, que durante muchos años fue su gran orgullo.

Aún así, el artista no ha dejado de dedicarle sus triunfos al hombre que siempre estuvo para apoyarle. Tras recibir el título de hijo predilecto de su Almería natal, Bisbal se dirigió directamente a él: «El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno».