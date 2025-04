Deuda millonaria, una secta y «muchos demonios»: esto es lo que le pasa a Justin Bieber según sus círculos más cercanos

La preocupación por Justin Bieber (31 años) no hace más que crecer. Después de observar su comportamiento errático en las redes sociales y más recientemente en Coachella, uno de sus amigos ha hablado sobre su grave sospecha. Según publica 'TMZ', Ryan Good (41), que fue parte del círculo más íntimo de Justin Bieber durante años, está más distanciado que nunca del artista.

Hace más de un año que no tiene contacto con Justin Bieber, tal y como ha desvelado, a pesar de que solía ser su 'road manager' y todavía ejerce como director creativo de la marca Drew House. Hace apenas unos días, el cantante hizo público el final de su relación con la mencionada tienda de ropa. Una firma que creó junto a Ryan Good y que ha sido el elemento principal de su vestuario durante años, pero de la que ahora no quiere saber nada.

Lanzará otra nueva empresa, Skylrk, tras haber «prendido fuego» metafóricamente y en redes sociales a la que fue su casa, Drew House. Desde la marca que antes representaba aseguraron que el vídeo que publicó haciendo oficial este distanciamiento era especialmente insensible, puesto que algunos trabajadores habían perdido su hogar en los fuegos de California. Sin embargo, puntualizaban que Justin «era así», con cierto desprecio pero sin dar más detalles.

La relación entre Ryan Good y Justin Bieber se habría deteriorado a toda velocidad desde que el primero dejó la iglesia de Churchome de Beverly Hills, a la que acude el cantante. El empresario sintió que esta congregación era más que una agrupación cristiana y lo consideraba una secta, sobre todo al ver cómo el artista se acercaba al pastor Judah Smith (de 44 años).

Judah Smith es el fundador de la agrupación no confesional de Churchome, a la que el cantante acude vía Zoom o en persona cada semana. Además, el líder de esta congregación es también el líder espiritual personal del artista, y su relación va más allá de lo espiritual.

Justin llegó a incluir a Judah dentro del organigrama de Drew House, lo que produjo desconfianza entre el religioso y Ryan Good y terminó por dinamitar la relación entre el antiguo manager y el cantante. Fue entonces cuando se produjo la escisión en el equipo y, a lo largo de los últimos meses, el intérprete de 'Yummy' ha ido distanciándose de gran parte de su círculo más cercano.

Este aislamiento, sumado a los vídeos que han salido en los últimos meses, ha causado preocupación en el propio Ryan Good, según publica 'TMZ'. El medio directamente señala que el empresario considera a esta agrupación religiosa como una secta. Nació como The City Church de Seattle (Washington), pero ahora está establecida en varias localizaciones, especialmente en Beverly Hills (California), y se hace llamar Churchome. «Una comunidad global dedicada a ofrecer a todo el mundo, sin tener en cuenta su pasado o sus creencias, la oportunidad de oír la historia de Jesús«, aseguran en sus redes sociales.

¿Quién es Judah Smith y qué es la Churchome?

Más de 180.000 personas siguen en Instagram a esta cuenta que publica diariamente sus plegarias y en donde Judah y su mujer, Chelsea, comparten vídeos explicativos. Todo bajo una estética muy cuidada, con muchas de las publicaciones protagonizadas por el pastor ambientadas en una sala oscura donde solo él, sentado en un taburete, aparece iluminado.

También su estilo está especialmente cuidado. Destacan las gorras, los poloso y las cazadoras casuales, de lo más juveniles. También cambia con frecuencia de gafas, demostrando que se preocupa especialmente por su aspecto. Más que un predicador tiene aspecto de presentador de pódcast. Judah se describe a sí mismo como el «líder comunicador» de su iglesia, aunque también señala que es padre y esposo, para finalizar descubriendo su pasión por el golf.

Otras 'celebrities' como Kourtney Kardashian o Ciara y Russell Wilson forman parte de la iglesia en su sede de Beverly Hills. La misma que ahora Ryan Good considera algo parecido a una secta. Fuentes cercanas consideran a Smith como un «pastor narcisista» que está aconsejando a un «artista narcisista», otras señalan la importancia que tiene la influencia del religioso en las decisiones tanto personales como profesionales que toma el cantante.

Y no es la primera vez que su relación con un líder religioso se cuestiona. Ya en 2020 la iglesia de Hillsong, a la que pertenecía Justin, se hundió por acusaciones de abuso sexual contra su pastor.

Justin Bieber, ¿crisis de fe o de dinero?

Recientemente 'People' y 'The Hollywood Reporter' han publicado reportajes en donde aseguran que la preocupación en sus círculos era creciente. Entre las informaciones se incluía que el cantante se estaba enfrentando a «muchos demonios» y que tenía una deuda millonaria por la gira que canceló por problemas de salud. Perez Hilton incluso consideraba que Justin Bieber está «trolleando» al público, «en parte porque quiere atención y en parte porque le parece gracioso», señalando que Britney Spears hace lo mismo.

Sin embargo, desde el equipo de Justin Bieber desmintieron estas alegaciones con un agresivo comunicado. «Es 'clickbait' y se basa en 'fuentes' sin nombrar y claramente mal informadas, decepcionadas porque ya no trabajan con Justin. A medida que él avanza estas historias innecesarias y suposiciones erróneas seguirán. Pero no se interponen para que siga el camino correcto«, comentaban.

Sea cual sea el camino correcto, parece que la música sigue formando parte de sus planes. En sus stories se le ha visto tocando instrumentos o cantando, pero no parece haber un plan de retomar el ritmo que la música sigue actualmente. No solo no pretende sacar un álbum inmediatamente sino que no tiene intención de volver a hacer una gira internacional de un centenar de fechas, quiere estar en casa, con su mujer, Hailey Bieber, y su hijo Jack. Fuentes cercanas aseguran que ese fue el motivo real por el que terminó de cancelar la gira anterior, Justice.

Y aunque no lo parezca, e incluso si no tiene las deudas que 'THR' informa, el dinero sí puede ser un factor a tener en cuenta para la continuación de su carrera. Si sacara un nuevo disco sería en asociación con Scooter Braun, el que fue su mánager durante toda su carrera, y otro de los que dejó de seguir en su aislamiento de los últimos meses. Su relación con el empresario musical está atravesando un mal momento, por lo que no tiene intención de hacerle ganar dinero a través de un esperadísimo lanzamiento que supondría su vuelta a la música.