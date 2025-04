Justin Bieber alarma a sus fans tras ser grabado en actitud descontrolada: «Alguien tiene que salvarle»

La preocupación por el estado anímico que atraviesa Justin Bieber que ha caracterizado la relación con sus fans en los últimos meses, ha crecido recientemente cuando el aparente descontrol que reina en la vida pública del cantante ha traspasado un límite. Antes de su nueva polémica, aunque Bieber ha estado vinculado en momentos de su carrera a la lucha contra la depresión y la ansiedad, su supuesta crisis matrimonial con Hailey, sus enfrentamientos con los paparazzi, la renuncia a su propia marca de ropa o su aspecto descuidado evidenciaron que el que fuera ídolo juvenil no vive su mejor momento.

Pero la reaparición del cantante días atrás en el festival de Coachella con preocupante aspecto físico y mental vinculado al consumo de sustancias nocivas, no solo no ha pasado desapercibido para sus fans, sino que los mismos han solicitado en redes sociales que reciba apoyo cuando, apuntan, él podría ser el único que no se da cuenta de la imagen que se está fraguando. Según 'People', su entorno ha reconocido que «se enfrenta a muchos demonios y últimamente está tomando malas decisiones, lo que afecta aún más a sus amistades, su dinero y sus negocios».

Un exmiembro del equipo de Bieber afirma que el cantante está «perdido»: «Verlo desintegrarse así... es ver la personificación de alguien que no vive su propósito. No hay nadie que lo proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te destrozan», expresó. Por ello, y tras los recientes vídeos que han visto la luz, en los que puede verse al cantante ingiriendo drogas, fumando sustancias nocivas al lado de su hermano menor, hecho por el cual Hailey se encargó de alejarle, y viviendo el festival en compañía de supuestos componentes de bandas delictivas los fans se han pronunciado. «Alguien tiene que salvar a Justin Bieber. Parece que lo está pasando mal en Coachella», dijo un usuario en X.

Someone gotta save Justin Bieber. He look like he going thru it at Coachella. pic.twitter.com/xnNwU0CSzb — BLA$$$IC 💿✌🏿 (@blassicliberal) April 20, 2025

En otro vídeo, Justin no solo aparece consumiendo marihuana o parado en el sitio con la mirada perdida, también baila junto al rapero Kendrick Lamar con movimientos extraños que demuestran el posible estado que atraviesa por efecto de las drogas. Otros usuarios se sumaron a la manifestación de su preocupación y clamaron que alguien diese el paso a ayudarle. «Lo siento, pero no se ve bien. No está simplemente 'divirtiéndose', definitivamente está bajo una influencia fuerte», «Necesita mejores amigos a su alrededor» o «Me molesta que nadie a su alrededor esté haciendo algo» son algunos de los comentarios que se suceden en los controvertidos vídeos.

Tal y como añade el 'Daily Mail', Hailey Bieber es consciente de que su marido y el padre de su hijo «no duerme, no come y envía mensajes frenéticos en plena noche». 'Page Six' señala también el «momento difícil» que atraviesa y la impotencia de su esposa ante las acciones descontroladas de su pareja. «Todos se dan cuenta, menos él», sostienen desde su entorno frente a la defensa pública que hace su representante asegurando que todas las informaciones que apuntan a la preocupación por el artista son rumores y especulaciones que buscan ir contra él.