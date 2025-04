Anabel Pantoja, operada de urgencia en un hospital de Gran Canaria

Por si algo le faltara a este 2025 de Anabel Pantoja, la influencer ha tenido que ser operada de urgencia en Gran Canaria por una molestia relacionada con el parto de su hija y que, según ella misma ha publicado en sus redes sociales, «si lo hubiésemos dejado más la cosa hubiese pintado mal».

Muchas cosas está dejando aquel parto en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Poco después del feliz alumbramiento de su primera hija, se supo que tanto ella como su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, estaban siendo investigados por presuntos malos tratos a la pequeña, algo que todavía está pendiente de resolución. Y ahora la propia Anabel Pantoja ha anunciado que ha tenido que pasar por el quirófano debido a complicaciones surgidas a raíz del parto.

La sobrina de Isabel Pantoja ha pasado una Semana Santa de lo más especial. Ha estado a caballo entre Córdoba, donde trabaja su pareja, y Sevilla, donde tiene a su madre y buena parte de su círculo de amistades. También ha asistido a las procesiones de Pascua, una de sus grandes devociones. Pero de regreso a Gran Canaria ha llegado el susto y la joven ha tenido que ser operada de urgencia, tal y como ella misma contaba a través de sus redes sociales.

«Para que podáis evitarlo»

Anabel Pantoja ha publicado en sus historias temporales de su cuenta oficial de Instagram lo que le ha pasado. «Hoy me han intervenido quirúrgicamente», anunciaba antes de advertir: «Pero nada grave». Y seguía: «Os quiero contar que me ha pasado para que podáis evitarlo». Adjuntaba una imagen de su oreja en la sala de operaciones.

El relato era el siguiente: «He acabado quirúrgicamente intervenida. Todo esto viene del día que di a luz a Alma. Me quité todos los pendientes porque hay que hacerlo para entrar a quirófano y se me olvidó ponérmelos. A los dos o tres días ya no me entraban porque tenía todos los agujeros cerrados».

Para justificar el documento, la influencer mostraba un vídeo en el que se podían ver unos bultos en su oreja que no le dolían, pero que «sí molestaban». Aunque en un principio Anabel Pantoja creía que se trataba de «granos infectados», explicaba que «en un ambulatorio no me lo hacían», por lo que se vio obligada a «buscar un médico estético para que el resultado quedase bien».

Así lo explicaba: «Cuando el médico lo ha visto me ha dicho que se llama quiste de inclusión térmica. Con mis palabras: quiste de tu propia piel». Anabel Pantoja salió de la operación con las orejas doloridas, pero con la esperanza de que finalmente todo «volverá a su ser», según ha insistido.

Media hora en el quirófano

La sobrina de Isabel Pantoja llegó al hospital para lo que ella pensaba que iban a ser cinco minutos, pero finalmente «ha sido una media hora de intervención», aunque también ha destacado que los cirujanos «lo han hecho estupendamente».

Anabel Pantoja no quiso bromas tampoco, que en las redes hay de todo, y ha destacado que eran varios los bultos y uno de ellos tenía el tamaño de «un garbanzo», por lo que si hubiese tardado más en operarse «la cosa hubiese pintado mal». Afortunadamente todo ha salido bien y está en casa con su hija y a la espera de conocer el resultado de la investigación sobre ella y su marido.

«Lo cuento para que tengáis cuidado. Estoy bien, pero desde que nació Alma me he dejado ir y ese es el problema, priorizamos otras cosas pero lo importante es la eficacia y la rapidez de los profesionales que te atienden. He llorado en el quirófano y la enfermera me ha cogido de la mano. Son profesionales pero también personas diez, muy cercanas», ha concluido.