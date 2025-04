Haakon de Noruega rompe su silencio tras el ingreso y alta de la Reina Sonia: «Hay motivos para preocuparse»

Tras un breve paso por el hospital a principios de esta semana, la Reina Sonia de Noruega recibía en las últimas horas el alta hospitalaria y abandonaba su estancia en la que permaneció bajo la atención de los médicos para someterla a exámenes y pruebas. Experimentar dificultades respiratorias fue el motivo que obligó a la monarca a ser trasladada de urgencia desde la residencia en la que había pasado sus vacaciones de Semana Santa, pero una vez superadas, Sonia ya descansa de nuevo en casa con los compromisos de su agenda cancelados para cumplir su prescripción médica, una semana de baja.

Sin embargo, y aunque la Reina se encuentra fuera de riesgo, su hijo Haakon ha evidenciado ante los medios que la preocupación por la salud de su madre no desaparece. En una visita reciente a la ciudad de Gdansk, ha concedido unas declaraciones al medio noruego 'NRK' sobre lo que ha vivido la monarca en los últimos días. «Ella se siente un poco mejor ahora, pero no me gusta que pase algo así. Creo que hay motivos para preocuparse al decidir trasladarla en helicóptero al Hospital Nacional. Pero ha recibido muy buen trato allí, y son increíblemente hábiles», ha expresado.

Como estaba previsto y ante la mejoría en la salud de la Reina y su consiguiente alta, este martes 22 de abril Haakon iniciaba su viaje oficial a Polonia, que podría haber sufrido modificaciones en caso de continuar la monarca hospitalizada. «Afortunadamente, ninguna de las pruebas que se han realizado muestra nada grave», ha dejado claro su hijo revelando los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometida la Reina en el hospital por su cuadro respiratorio.

A varios días de que visitase la iglesia Sofienberg de Oslo para realizar un recorrido por la misma y comprobar cómo se está transformando en un centro cultural, y asistiese a la inauguración de una exposición en el Museo Nacional, la Reina ingresaba de urgencia en el hospital este lunes 21 de abril tal y como comunicaba la Casa Real. «Su Majestad la Reina ingresó esta tarde en el Hospital Nacional para someterse a exámenes debido a una dificultad respiratoria. La Reina fue trasladada en ambulancia aérea desde la Cabaña del Príncipe en Sikkilsdalen», aseguraron.

Entonces, la situación recordó al pasado mes de enero, cuando la Reina era también ingresada «después de sufrir palpitaciones irregulares mientras practicaba esquí». Tras permanecer un periodo de tiempo bajo observación médica le implantaron un marcapasos, guardó reposo un par de días y recibió el alta. «La operación fue exitosa y la Reina se encuentra bien. Estará en el hospital entre uno y dos días», comunicó la Casa Real en otro escrito que recogieron los medios de comunicación.