Juicio Daniel Sancho, en directo: pena por la muerte de Edwin Arrieta y última hora hoy

Sigue en directo el juicio a Daniel Sancho por el presunto crimen cometido en Tailandia por el que se le acusa del homicidio del cirujano Edwin Arrieta hoy.

Aunque acaba de arrancar el proceso judicial, lo esperado es que el principal acusado, el cocinero Daniel Sancho, no declare hasta el día 25.

En medio de un calor abrasador, el inicio del proceso ha contado con una amplia expectación mediática, aunque finalmente los reporteros no han podido entrar a la diminuta sala de audiencias.

La defensa de Sancho alegará que el asesinato no fue premeditado, sino que actuó en legítima defensa. Bajo la ley tailandesa, un asesinato premeditado puede acarrear una condena a muerte. Sin embargo, la familia del médico colombiano ha dicho de antemano que no desea la pena capital.

El abogado de la acusación, Juan Gonzalo Ospina, ha dicho frente al tribunal que los familiares de Arrieta «esperan que la ley tailandesa sea contundente, que se pueda decir la verdad». «Esperamos (...) que la familia pueda cerrar esta etapa tan dolorosa de su vida y pueda comenzar su luto», ha declarado. El letrado ha indicado que habían coincidido con el padre del acusado, con quien intercambiaron «alguna palabra muy educada, muy cordial». «Son momentos difíciles que no son de buen gusto para nadie», ha afirmado Ospina.

El acusado de 29 años se declaró no culpable en una vista judicial en noviembre de este cruento caso ocurrido a principios de agosto en la isla vecina de Koh Pha Ngan, conocida por sus fiestas de luna llena.

Varias decenas de periodistas españoles han acudido al Tribunal Provincial de Koh Samui, pero las autoridades no han permitido el acceso al interior del edificio aduciendo falta de espacio en la sala. Tras el frenético movimiento de cámaras a primera hora de la mañana durante la llegada de los abogados, la zona permanece ahora en calma en espera de que la sesión concluya dentro de unas dos horas y los representantes legales compartan sus impresiones iniciales.

El abogado de la acusación, Juan Gonzalo Ospina, al salir para una pausa, ha declarado que han visto a Daniel Sancho «muy tranquilo». «En mi experiencia como abogado penalista no he podido encontrar que muestre arrepentimiento», ha añadido.

«Queremos para él (...) cadena perpetua. Que lo dejen en Tailandia, para que tenga tiempo, todo el tiempo que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo, que no solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó una familia», declara la hermana del médico colombiano, Edwin Arrieta, en el documental de HBO sobre el caso, que se ha estrenado en España coincidiendo con el inicio del juicio.