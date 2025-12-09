Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

Richard Gere y su veto en los Oscar: treinta años de una polémica que Hollywood jamás olvidó

En 1993 el intérprete denunció la política china respecto al Tíbet, un gesto que, según se comentó durante años en los círculos de la industria, habría contribuido a su posterior distanciamiento de la ceremonia

Richard Gere enciende la Navidad en Murcia y se convierte en su estrella más inesperada

Richard Gere se sincera sobre lo que más le gusta de España: «No debería decirlo, pero...»

Richard Gere y su veto en los Oscar: treinta años de una polémica que Hollywood jamás olvidó
gtres
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay historias que Hollywood preferiría guardar bajo llave. Entre ellas la famosa polémica de Richard Gere, aquella que cumple ya tres décadas y que aún hoy recuerda como si fuera ayer. El actor, amigo personal del Dalai Lama y defensor de la independencia ... del Tibet, protagonizó entonces uno de los gestos más comentados de la década de los noventa: una denuncia pública sobre la ocupación china del Tíbet y las violaciones de derechos humanos, pidiendo a China que retirara sus tropas. Un discurso que incomodó sobremanera a la Academia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app