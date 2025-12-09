Richard Gere y su veto en los Oscar: treinta años de una polémica que Hollywood jamás olvidó

Hay historias que Hollywood preferiría guardar bajo llave. Entre ellas la famosa polémica de Richard Gere, aquella que cumple ya tres décadas y que aún hoy recuerda como si fuera ayer. El actor, amigo personal del Dalai Lama y defensor de la independencia ... del Tibet, protagonizó entonces uno de los gestos más comentados de la década de los noventa: una denuncia pública sobre la ocupación china del Tíbet y las violaciones de derechos humanos, pidiendo a China que retirara sus tropas. Un discurso que incomodó sobremanera a la Academia.

«No pensé que hubiera malos en la situación. Hago lo que hago y, desde luego, no pretendo dañar a nadie. Pretendo herir la ira. Pretendo herir la exclusión. Pretendo herir las violaciones de derechos humanos, pero intento mantenerme lo más fiel posible a la idea de Su Santidad... que todos son redimibles, y al final, todos tienen que ser redimidos o ninguno de nosotros lo es. Así que, en ese sentido, no me lo tomo como algo personal«, reconocía el actor en una entrevista.

Gala de los Oscar

Para situarnos, hay que regresar a mediados de los noventa: alfombra roja con glamour maximalista, joyas que parecían heredadas de reinas húngaras, y trajes masculinos con solapas anchas, como mandaban los cánones pre-digitales. Richard Gere, ya convertido en uno de los rostros más reconocidos del planeta gracias a su película 'Pretty Woman' y 'Oficial y caballero', subió al escenario de los Oscar como presentador.

Lo que ocurrió después pertenece al panteón de los momentos inesperados de la gala: Gere usó el micrófono para pedir a China que dejaran que la gente del Tibet pudiera «vivir como un pueblo libre e independiente nuevamente». Según se comentó durante años, sus palabras no cayeron precisamente en gracia a los organizadores. Mientras algunos espectadores aplaudieron su valentía, la industria reaccionó con esa contención que solo Hollywood domina, sonrisas educadas en público, susurros en los pasillos.

A partir de aquel momento empezó a circular la idea de que Gere habría sido vetado de los Oscar. Sin embargo, lo que realmente existió fue más bien un enfriamiento institucional: menos invitaciones, menos presencia, más distancia. Nada oficial, nada firmado, nada grabado. Simplemente esa etiqueta invisible que Hollywood coloca a quienes rompen el guion en directo.

Con el tiempo, la propia Academia ha ido cambiando sus códigos. Hoy es habitual ver discursos intensos, llamadas a la acción y posicionamientos claros. Pero entonces, Gere se adelantó a su época.

El presunto veto no logró frenar lo que Gere siempre ha sido, un actor con un pie en el Tíbet espiritual y otro en la alfombra roja. Su carrera ha seguido adelante, combinando cine comercial con proyectos independientes y humanitarios. En la actualidad Gere se encuantra en la promoción del documental 'Sabiduría y felicidad' (Wisdom of Happiness), basada precisamente en la via del líder espiritual de 89 años. «Tengo que dedicar mis últimas energías a presentarlo. Como mínimo, dejará una huella en la mente de quienes lo vean».