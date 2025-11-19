Anna Kournikova y Enrique Iglesias, «muy emocionados» con la llegada de su cuarto hijo y preparados para un «caos controlado»

La feliz pareja compuesta por Anna Kournikova y Enrique Iglesias se preparan para recibir a su cuarto hijo, para lo cual se encuentran «muy emocionados» y listos para afrontar el «caos controlado» que significará tener una familia de seis miembros, según ha ... asegurado un amigo de las dos celebridades a la revista 'People'.

Una fuente cercana a la extenista, de 44 años, y al cantante, de 50, reveló en exclusiva al citado medio que la pareja está excitada por la llegada de su cuarto bebé. «Están muy emocionados y también dedican tiempo a sus otros tres hijos», dijo el amigo de la pareja. «Están listos para el cambio y el caos controlado», añadió.

En agosto, una fuente reveló al mismo medio que Anna Kournikova estaba embarazada y que esperaba su cuarto hijo en Enrique Iglesias. A pesar de los largos años de relación y de los hijos que han ido llegando, nunca han pasado por el altar, muy a pesar de los deseos del hijo de Julio Iglesias.

Unos padres excelentes

«Anna y Enrique están muy felices de ser padres de nuevo», dijo entonces aquella fuente. Y agregó: «Han demostrado ser excelentes padres para sus tres hijos, y ambos disfrutan mucho de todo ello. Les encantan las actividades y todo lo que implica criar hijos».

Enrique Iglesias siempre ha tenido como prioridad el cuidado de su mujer y de sus hijos. Así, nunca ha tenido problemas en reducir su agenda de giras en todos estos años para poder pasar así más tiempo en casa junto a toda su familia.

«Él adora a sus fans y le encanta ir de gira, pero a medida que ha ido creciendo y se ha convertido en padre, le ha resultado más difícil alejarse de ellos. Jamás abandonará a sus fans, pero ser padre es muy importante para él», aseguró la misma fuente consultada por 'People'.

Una vida familiar

El nuevo miembro de la familia se unirá a los otros tres hijos de la pareja, que son los gemelos Lucy y Nicholas, de 7 años, y su hija Mary, de 5. Desde que se convirtieron en padres, Enrique Iglesias y Anna Kournikova siempre han mantenido un perfil bajo, con muchas reservas a la hora de hablar de su vida personal, aunque de vez en cuando comparten momentos de su vida familiar con sus seguidores. Son plenamente felices al calor de su hogar en Miami Beach.

Anna Kournikova compartió el 18 de octubre una poco habitual imagen familiar y publicó en Instagram una fotografía en la que se la veía junto a sus tres hijos disfrazados para una fiesta de Halloween. La extenista llevaba un disfraz de pato amarillo extragrande con pantalones negros.

Sus dos hijas iban disfrazadas de calabaza naranja a juego, con gorros de calabaza y Crocs naranjas, mientras que su hijo optó por un look más informal con una camiseta amarilla degradada y pantalones cortos negros. La mamá acompañó la publicación con una serie de emojis, incluyendo dos calabazas, un balón de fútbol y un pato.