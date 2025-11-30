Javier Tudela se rinde a Marina Romero y su lucha contra la enfermedad: «Gracias por sostenerte»

Fue un 23 de agosto cuando Makoke se sentaba ante las cámaras para anunciar para sorpresa de todos que cancelaba su boda con Gonzalo Fernández. Hablaba de un misterioso «problema familiar» que pronto se revelaría: la enfermedad de su nuera, Marina Romero ... , y los días difíciles que llegarían. Ahora, cerca del finalizar un año especialmente duro para la familia, Javier Tudela, el marido de la influencer, ha hecho balance de todo el ejercicio con un emocionante mensaje. De amor y de agradecimiento.

Al anuncio de la cancelación de la boda de Makoke –o más concretamente el aplazamiento- siguió la confirmación de la propia Marina Romero, de 28 años, y de Javier Tudela, de 31, cuando revelaron que la influencer estaba atravesando una enfermedad, aunque sin dar más detalles por deseo expreso para preservar su intimidad y algo que está respetando la prensa.

Lo que siguió fue todo un ejemplo de unidad de toda una familia frente a la adversidad. Una buena muestra es la reflexión que Javier Tudela ha compartido con todos sus seguidores en su perfil de Instagram, donde ha publicado un vídeo con un nítido mensaje a escasas semanas del final de año. «En los próximos días, la gente publicará sus logros de este año. Está bien si tu mayor logro del 2025 fue sobrevivir», comenzaba el hijo de Makoke. Y añadía: «Gracias por sostenerte aun cuando no sabías cómo hacerlo».

Un duro camino

Tanto Javier Tudela como Marina Romero, padres de Javi y Bianca, siempre han dado imagen de fortaleza y en sus redes han mostrado cómo entienden que hay que afrontar la lucha contra una dura enfermedad, siempre desde la unión, el aprecio y los mensajes positivos. «Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así, encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito», escribió una vez la propia influencer.

«Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo» Marina Romero Influencer

Hubo una intervención quirúrgica y, sin dar demasiados detalles, Makoke habló en televisión a lo que ella definió como «proceso» y a la espera de «resultados», aunque con buenos pronósticos. Todos, desde la pareja a Anita Matamoros, han enviado mensajes de coraje en todas sus intervenciones.

«Está todo bien»

Todavía es pronto para hablar de normalidad y Makoke ni siquiera pone fecha a la boda. «Ahora mismo no, todavía no, pero espero poder decirlo pronto y poner una fecha en breve», explicaba a Europa Press No hace mucho. Y en relación a Marina Romero evitaba ser precisa y todo lo que decía era: «Está todo bien, pero no me corresponde a mí contarlo y ella prefiere reservarlo».

Mientras tanto, Marina Romero quiere mantener la cabeza ocupada y hace poco anunció su alegría por poder retomar un proyecto profesional que dejó apartado por la enfermedad. Es Coucou Bébé, una tienda online de artículos y accesorios infantiles que comenzó a desarrollar en su día y que ahora ha visto la luz. «Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo», explicaba.