Suscribete a
ABC Premium

Javier Tudela se rinde a Marina Romero y su lucha contra la enfermedad: «Gracias por sostenerte»

El hijo de Makoke ha compartido una emotiva reflexión sobre el balance de un año particularmente duro

Fue a finales de agosto cuando la colaboradora hablaba de un problema familiar que la obligó a cancelar su boda

La nuera de Makoke comienza un nuevo proyecto profesional tras anunciar su enfermedad

Marina Romero y Javier Tudela, en una imagen de archivo.
Marina Romero y Javier Tudela, en una imagen de archivo. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue un 23 de agosto cuando Makoke se sentaba ante las cámaras para anunciar para sorpresa de todos que cancelaba su boda con Gonzalo Fernández. Hablaba de un misterioso «problema familiar» que pronto se revelaría: la enfermedad de su nuera, Marina Romero ... , y los días difíciles que llegarían. Ahora, cerca del finalizar un año especialmente duro para la familia, Javier Tudela, el marido de la influencer, ha hecho balance de todo el ejercicio con un emocionante mensaje. De amor y de agradecimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app