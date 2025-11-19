Anita Matamoros actualiza el estado de salud de su cuñada Marina Romero: «Delicado»

Han pasado ya tres meses desde que Makoke anunciara el aplazamiento de su boda con Gonzalo Fernández debido a la enfermedad de Marina Romero, la pareja de su hijo Javier Tudela. Las informaciones sobre su salud llegan a cuentagotas y ha sido ... ahora cuando Anita Matamoros ha ofrecido una última actualización, sin ocultar que el estado es «delicado».

La alfombra roja de ghd ha ofrecido la oportunidad de conocer más cosas sobre la nuera de Makoke gracias al paso por allí de Anita Matamoros, la hermana de Javier Tudela, quien ha contado ante los micrófonos de Europa Press que Marina Romero está en casa «disfrutando del tiempo con sus hijos» junto a Javier Tudela y el resto de familia y amigos.

«Al final es lo más importante», ha contado la hija de Makoke. Y aunque ha querido insistir en que «está bien», la influencer tampoco ha querido entrar en detalles porque es un asunto «muy delicado» y que le corresponde a los propios afectados manejar los tiempos y la información.

«Momentos en familia»

«Está disfrutando de los momentos en familia, que son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Muy unidos y no solo en la Navidad. Con este tipo de cosas te das cuenta de que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. La Navidad, un viernes cualquiera y un miércoles también», ha comentado en relación a estas fiestas, que las vivirán de una forma nueva y especial.

Si una cosa está demostrando la enfermedad de Marina Romero, esa es que la familia está más unida que nunca. Así lo han venido diciendo cada uno de sus integrantes cada vez que ha emitido un mensaje, ya sea en las redes sociales o ante las cámaras. El aplazamiento de la boda de Makoke, sin fecha todavía, es la muestra de cuáles son las prioridades ahora mismo.

Sin embargo, Anita Matamoros ha querido dejar un mensaje rotundo al respecto: tarde o temprano, Makoke y Gonzalo Fernández se casarán. Habrá boda sí o sí. «Una boda es un motivo de felicidad para todos, y más si somos familia. Va a ser un día que esperamos con más ganas todavía. No ha podido ser porque, como decía antes, lo importante en ciertos momentos es la familia y hay que priorizarla», ha insistido la influencer.

Esperando resultados

Así pues, todo parece en relativa calma a la espera de conocer cómo evoluciona el tratamiento de Marina Romero. Hace ya un par de meses, en septiembre, Makoke contaba que su nuera había pasado «la primera etapa» y que se había sometido a una operación en la que había salido «todo bien». Todos estaban «esperando resultados», pero no se ha vuelto a saber nada más.

La colaboradora de televisión explicaba con su prudencia habitual que las cosas todavía «no estaban como tienen que estar» y que tanto Javier Tudela como Marina Romero se encontraban «muy optimistas y positivos» a pesar de todo. «Es como hay que ser, son todos gente joven, es que no se puede pedir otra cosa. Hay que cruzar los dedos, que salga todo bien, tenemos la mejor predisposición. Y yo creo que ser positivo y la operación ha salido muy bien. Entonces, bueno, pues aquí estamos. A airearnos un poquito», indicaba entonces Makoke.