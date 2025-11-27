La nuera de Makoke comienza un nuevo proyecto profesional tras anunciar su enfermedad

Marina Romero ha decidido volver a ponerse en marcha. Después de atravesar un periodo complicado que obligó a su familia a frenar en seco, la nuera de Makoke reaparece con un proyecto que llevaba tiempo guardado en un cajón. Lo ha hecho en sus ... redes sociales, el escenario donde, el pasado verano, confesó que padecía una enfermedad que requería un largo tratamiento.

La influencer, pareja de Javier Tudela, ha presentado oficialmente Coucou Bébé, una tienda online de accesorios y juguetes infantiles que llevaba meses desarrollando. «Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo, Coucou Bebe, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mi, ¿nos acompañas?», escribió en una publicación donde dejó entrever la emoción que le supone este paso adelante.

El negocio, que ya cuenta con presencia en Instagram y página web asociada, ofrece desde kits de bienvenida para recién nacidos hasta vajillas de silicona, mantas muselinas o pequeños juguetes de madera. Productos cuyo precio se mueve entre los 5 y los 26 euros, dirigidos a familias que buscan artículos prácticos y de estética cuidada. Su catálogo encaja con la realidad personal de Marina, que se convirtió en madre muy joven y que, en sus dos hijos, ha encontrado la inspiración para dar el salto al emprendimiento.

Coucou Bébé comenzó a gestarse en 2023, aunque no ha sido hasta ahora, dos años después, cuando la creadora de contenido ha retomado el proyecto con fuerza. Las cuentas de la marca ya superan los ochocientos seguidores, entre los que destacan miembros muy próximos a su entorno, como la propia Makoke y Anita Matamoros, que han estado a su lado desde que se conoció el delicado momento que atravesaba.

Sus problemas de salud

Su ausencia prolongada de las redes estuvo directamente vinculada a su salud. Fue en agosto cuando la joven sorprendió al anunciar públicamente que padecía una enfermedad que la obligaría a parar. Entonces, compartió un mensaje dedicado a su pareja, con quien tiene dos hijos: «Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. El amor verdadero se ve en los detalles…».

Pese a que la familia Tudela nunca ha revelado el diagnóstico concreto, el círculo se volcó por completo. Aquella situación llegó también a afectar a Makoke, que pospuso su boda con Gonzalo Fernández Figueras por razones estrictamente familiares.

Hoy, meses después, Marina reaparece con un gesto de reconstrucción personal y profesional. Vuelve con un proyecto que parece haber encontrado su momento, cargado de intención y con el respaldo de quienes han estado a su lado en este tramo complejo. Una manera de recuperar el ritmo, con un horizonte que por fin vuelve a abrirse.