Makoke se pronuncia sobre la salud de su nuera, Marina Romero: «Es una jabata»

La preocupación en el entorno de Makoke (55 años) y su familia se mantiene desde hace meses por el delicado estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de sus dos hijos. La joven atraviesa un complicado proceso médico del ... cual, hasta el momento, no se han dado detalles públicos, aunque tanto ella como su círculo íntimo han compartido mensajes que dejan entrever la dureza de la situación.

Hace unas semanas, la propia Marina rompió su silencio en redes sociales con un mensaje lleno de esperanza. «Sé que nos esperan días difíciles. También sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar», escribía refiriéndose a Javier. «En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos», finalizó.

Ahora, ha sido Makoke quien ha ofrecido la última actualización sobre el estado de salud de Marina durante su intervención en 'Fiesta'. «Es una jabata», aseguraba conmovida. «La vida es un camino de obstáculos, y el bache de salud de Marina es uno más. Me emociono mucho al recordar las imágenes. Estamos ahí, superándolo, más unidos que nunca, y ellos son una familia increíble. Está todo bien, no os puedo decir más. A mí no me concierne decirlo, es ella«, añadía con evidente prudencia.

El programa mostraba, además, imágenes de Marina y Javier Tudela, en las que se les veía juntos y sonrientes mientras trabajan en su nuevo proyecto gastronómico en el Mercado de Aravaca. Makoke contextualizaba esas imágenes con orgullo: «Son parte de un nuevo proyecto en el mercado de Aravaca. Marina no para de trabajar, está muy ilusionada. Tienen que trabajar, da gusto verlos. De verdad, Marina es una jabata, no para«.

Cabe recordar que hace unas semanas, Makoke anunció la cancelación de su boda, explicando que una inesperada mala noticia familiar la había llevado a tomar esa decisión. Poco después se supo que esa situación estaba relacionada con el diagnóstico médico de Marina. Desde entonces, tanto ella como Javier se han mantenido discretos, volcados en su familia y en la recuperación de la joven.

Durante su participación en 'Fiesta', Emma García quiso destacar el cambio de prioridades que se percibe en Makoke tras este difícil periodo. La colaboradora reflexionó al respecto con sinceridad: «Cada día estoy más convencida de que hay que disfrutar cada minuto de la vida. Los problemas importantes son los de salud; todos los demás se arreglan».

A pesar de las dificultades, la familia Tudela-Romero sigue mostrando una imagen de fortaleza y unión. Marina continúa su tratamiento con el apoyo incondicional de Javier, sus hijos y de toda la familia de Makoke. «Nos esperan días difíciles», decía ella misma… pero también días llenos de esperanza y de amor compartido.