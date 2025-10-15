Marina Romero, nuera de Makoke, abre su corazón tras su enfermedad: «Ya no me asusta mi sensibilidad»

A sus 28 años, Marina Romero atraviesa un duro momento vital y combate su enfermedad con el apoyo de toda su familia, desde Makoke a Javier Tudela, y con su propia fortaleza. Ahora ha compartido un emotivo mensaje en sus ... redes sociales para revelar que ya no le asusta «ser sensible», citando un texto de la nieta de Joan Manuel Serrat.

Fue a finales de agosto cuando Makoke anunciaba la cancelación de su boda al informar que un familiar suyo lo estaba pasando mal y que no era momento para festejos. Después se supo que era su nuera Marina Romero quien está atravesando por momentos muy complicados. La familia ha hecho piña y ella parece cada vez más fuerte.

La pareja de Javier Tudela también está utilizando las redes a modo de terapia para volcar todos sus sentimientos y recientemente dedicó al hijo de Makoke una emotiva carta en la que asumía la dificultad del momento, pero que junto a él no había batalla que no pudiera ganar.

«Desde mi sensibilidad no hay debilidad»

Ahora la joven ha publicado una emotiva reflexión en sus historias de Instagram para llevarse los aplausos de sus seguidores al insertar un texto de Luna Serrat, nieta de Joan Manuel Serrat, donde habla de la sensibilidad. «Ya no me asusta ser sensible, porque desde mi sensibilidad no hay debilidad, mi sensibilidad es la forma más genuina de demostrar que amo la verdad», comienza.

Y continúa así la reflexión subida a su cuenta oficial de Instagram: «Desde este corazón que se llena de lágrimas cada vez que encuentra la oportunidad, siempre vas a encontrar la forma más pura de ser, de demostrar, de empatizar».

En el texto recuperado por Marina Romero también se habla entre el difícil equilibrio entre sensibilidad y vulnerabilidad. «Una vez me dijeron que ser sensible era ser vulnerable, pero yo no creo que exista vulnerabilidad en una persona que puede ponerse en los zapatos de alguien cada vez que puede, no creo que exista vulnerabilidad en una persona que sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida», se destaca en el texto. El escrito termina así: «Ya no me asusta mi sensibilidad, hoy sé que es la virtud más grande que pude encontrar en mí«.

Siempre con Javier Tudela

Sus seguidores han celebrado esta publicación después de un tiempo sin subir nada a sus redes sociales, donde ha realizado apenas unos pocos posts en estas últimas semanas, muchos de las cuales referidos a planes en familia. Sobre todo, con Javier Tudela como destinatario, de quien dijo: «Ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito».

La influencer dijo no hace mucho que su pareja, con la que tiene dos hijos, había «movido cielo y tierra» para que todo el tratamiento fuera con la mayor rapidez y quiso recalcar que el amor verdadero está en las pequeñas cosas. «En la risa que provocas, incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro», escribió.